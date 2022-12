Zabijáci vztahů - problémy, které se často blíží pomalu

„Věřím, že vztahy by měly být vždy a bez výhrad postaveny na důvěře, upřímnosti a respektu k osobnímu prostoru toho druhého. Jedině pak o nich lze hovořit jako o zdravých. I když to ne vždy od začátku klape, dá se kdykoli něco zlepšit,“ uvádí pro server Yourtango vztahový kouč David Wygant.

Co podle něj patří mezi největší zabijáky vztahů?

Slídění

Jakkoli to mnohé ženy velmi nerady uslyší, pravdou i tak je, že nejedna z nich v rámci intuice či pouhého podezření, převážně z nevěry, čmuchá v partnerových osobních věcech. Ať už jde o tajné čtení esemesek v mobilu nebo třeba e-mailů, a to z jakéhokoli důvodu, odpověď je jasná – nikdy nešmírujte, neklesejte k tomu, abyste prohrabávala osobní věci partnera.

„Vždy totiž najdete něco, co může vzbudit pochyby. A aniž byste znala pravé důvody, může to vyvolat zbytečnou hádku, která ničemu neprospěje. Muži navíc mají rádi svůj osobní prostor, do kterého jim nikdo obrazně řečeno neleze. Ani jejich milované polovičky. Pokud máte opravdu nějaké podezření, konfrontujte ho na přímo, bez vytáček a slídění,“ nabádá odborník.

Chcete-li vybudovat důvěru, komunikujte, nepředpokládejte

„Pokud se chcete svého partnera na něco zeptat, zeptejte se. Pokud se vám něco nezdá, zeptejte se, nepředpokládejte. Abyste si vybudovali důvěryhodný vztah, musíte ho budovat od začátku, společně. Váš partner by se měl od začátku cítit pohodlně ve smyslu, že nebude nikdy problém o ničem diskutovat.“

„Pokud už s vámi bude muž hovořit o svých přáních, touhách či potřebách, ujistěte se, že reagujete pozitivně. Pokud totiž budete ignorovat nebo podceňovat to, co si přeje, stáhne se do sebe a emocionálně se odtáhne. Pokud existuje něco, co mu nemůžete splnit nebo dát, řekněte to narovinu,“ vysvětluje Wygant s tím, že vztah samozřejmě funguje obousměrně, tudíž to samé platí i pro muže.

Žádná tajemství

„Podle mého názoru do vztahů nepatří žádná tajemství. Pokud telefonujete, neodcházejte z místnosti, vyvolává to pochyby. Měli byste být schopni mluvit jeden před druhým, pracovat spolu, řešit problémy spolu. Malá tajemství nemusí škodit. Ale jsou odrazovým můstkem k těm větším, která už škodit mohou. Váš vztah by proto měl být jako otevřená kniha. Pokud to tak bude, bude v něm i tolik potřebná důvěra,“ uzavírá kouč.