Sedm věcí, které by o sobě měli partneři vědět, pokud chtějí mít zdravý vztah

„Zřídkakdy používám výraz měli byste, ale existuje opravdu několik věcí, které byste o sobě měli s partnerem vědět, pokud chcete budovat úspěšný vztah,“ uvádí na svém Instagramu americký sexuální terapeut Todd Baratz.

„Bohužel ale jen malému procentu z nás se dostane dostatečného vztahového vzdělání. Výsledkem je pak kromě jiného neschopnost bavit se s protějškem právě o důležitých tématech, což vztahům rozhodně neprospívá,“ dodává.

Server Daily Mail přinesl přehled sedmi témat, o kterých by partneři rozhodně neměli mlčet, naopak by se jimi měli zabývat, co nejdříve to půjde.

Dětství

Pokud se dokážete partnerovi dostatečně otevřít a sdělit mu vaše zážitky z dětství, pomůže mu to lépe pochopit vás jako člověka, tvrdí odborník. Vzhledem k tomu, že právě rodinné vztahy mohou výrazně ovlivnit to, kým jsme, je důležité se protějšku svěřit i s jednotlivými vývojovými fázemi.

„Čím více z rodinného zázemí budete vědět, o to snáze budete chápat různé spouštěče konfliktů, které pak budete i snáze řešit,“ tvrdí Baratz.

Historie vztahů

I když většina z nás nemá moc ráda hovory, ve kterých přicházejí na přetřes bývalé vztahy, podle Baratze je dobré se o nich bavit. Už jen proto, že můžete zjistit, co se pokazilo a snažit se tomu v novém vztahu vyhnout.

„Co dříve fungovalo, to, co nefungovalo, i to, jak jste se z toho poučili, je pro budování společné vztahové budoucnosti zásadní,“ vysvětluje.

Preference v lásce

„Každý člověk má různé preference ohledně toho, jak rád dává a přijímá lásku. Nepoužívejte ale při vysvětlování obecné výrazy – uveďte konkrétní slova, činy, zážitky, po kterých toužíte. Mějte na paměti, že tyto preference se pak mohou měnit v závislosti na kontextu, denní době a dalších faktorech. Proto je třeba o nich mluvit co nejčastěji,“ uvádí odborník.

Vztahové výzvy

„Buďte ve vztahu rovněž otevření a upřímní, co se týče vzájemných výzev. Projděte si seznam spouštěčů, frustrací, zklamání a jakýchkoli dalších, které se u vás v minulosti objevily, případně jsou aktuálně na pořadu dne,“ radí odborník.

„Nejde ale o to zabývat se znovu minulým konfliktem. Jen zjistit, proč vznikl a jak se s ním vypořádat, pokud by se objevil znovu,“ dodává.

Sexuální touhy a erotika

Všechny páry by podle odborníků na vztahy rovněž měly navzájem znát dobře své sexuální touhy a záliby, aby mohly svůj milostný život co nejvíce vylepšit. „Nejlepší je zjišťovat to zábavnou formou. A také znát vzájemné hranice,“ doplňuje Baratz.

Vnitřní svět

V každém vztahu je rovněž potřeba naučit se dát zavčas protějšku vědět, co se vám honí hlavou. Ať už jde o něco v práci, nebo přemýšlíte o čemkoli jiném, svěřte se s tím.

Sny a plány do budoucna

„Partneři by rovněž tak měli být seznámeni se sny a představami o budoucnosti toho druhého. A mělo by se tak dít od prvního dne vztahu. Sdílejte spolu drobnosti, ale i zásadní milníky, kterých chcete dosáhnout třeba za 5, 10 či 15 let,“ uzavírá Baratz.

