Fráze, které byste ve vztahu neměli za žádných okolností vyslovit

„Myslete, než začnete mluvit. A to jak při malé, tak i velké hádce. Škoda, která vznikne, totiž může být nenapravitelná,“ uvádí hned na začátek uznávaná autorka a poradkyně v oblasti sexu a vztahů Tracey Coxová. A hned dodává přehled frází, které byste nikdy, za žádných okolností neměli ve vztahu vyřknout – pro vaše vlastní dobro.

Všechno je to tvoje vina

Populární věta, kterou se snažíme svalit vinu na protějšek ve chvíli, kdy věci nejdou podle našich představ. „Je ale třeba vědět, že aby vztah fungoval, nebo také selhal, jsou k tomu vždy zapotřebí dva,“ vysvětluje odbornice.

Pokud partner či partnerka dělají něco, co vám ubližuje, dejte jim to vědět. Vyčítat jim po čase, že vše, co je na vašem vztahu špatně, je jejich vina, je nespravedlivé a také nepravdivé.

Nevzrušuješ mě

„Sdělením, že dotyčný či dotyčná už nevypadají dostatečně dobře na to, abyste s nimi chtěli mít sex, nebo že vás nevzrušují, je spolehlivý způsob, jak zabít svůj sexuální život jednou větou. Z toho se totiž nikdo jen tak nevzpamatuje,“ uvádí Coxová pro Daily Mail.

Mimochodem, jsi hrozná v posteli (máš malý penis)

Ve zlosti rádi připojujeme za domnělý konec hádky jakési dovětky, kterými chceme záměrně způsobit ještě větší bolest. Jelikož ale ve vzteku nejde často o nic konstruktivního, vypadnou z nás zlomyslnosti, které zasáhnou nejcitlivější oblast – sexuální sebevědomí.

Jsi blázen

„Takovým vyjádřením v podstatě říkáte, že nic z toho, co ten druhý dělá nebo říká, nestojí za zvážení, protože se mu jednoduše nedá věřit. O to horší dopad to pak má, pokud protějšek prochází nějakým náročným obdobím,“ popisuje odbornice.

Nenávidím tě

„Je ironií, že právě tato věta podle mě má nejmenší úder. Připomíná mi to chvíle, kdy jsme jako děti říkali rodičům to samé, když nám třeba odepřeli sladkosti. Je to podle mě dětinské, ani tak to ale nedoporučuji říkat. Stejně jako dospělejší verzi – Nemůžu tě vystát – která ublíží mnohem víc,“ vysvětluje Coxová.

Už tě nemiluji

Možná to tak nemyslíte, ale stejně to řeknete. Tak jako tak, právě tato věta dokáže destabilizovat i ten nejsilnější vztah. Je totiž důležité vědět, že i přes všechny potíže a hádky vás protějšek i tak stále miluje. A když už ani to neplatí, nebo si to aspoň dotyčný, kterému to bylo řečeno, myslí, co ze vztahu zbyde?

Uklidni se

Většinou se tato fráze vyřkne v okamžiku, kdy někdo na něco přehnaně reaguje. Je jedno, zda to řeknete takto, nebo rozhořčeněji, výsledek bude stejný – dotyčného to rozohní ještě víc.

Jsi tlustá/tlustý

Jakékoli narážky na vzhled – ať už vyřčené s nadsázkou, nebo vážně – snižují sebevědomí našeho partnera či partnerky. A rozhodně to neslýchají jen ženy. Potýkají se s tím lidé všech pohlaví či sexuality.

Pamatujte si – kdokoli, kdo přibere několik kilo, to nepotřebuje slyšet od druhých. Mnohdy si toho je vědom sám. Lepší je v takovém případě rozhodně pozitivní motivace, jak se jich zbavit.

Jsi jako tvoje matka/tvůj otec

Jakékoli připodobnění k rodičům je vhodné v případě, pokud jde o pozitivní směr. V jakékoli jiné situaci to spíše způsobí nechtěný „výbuch“. O to víc pak v případě, když se vám dotyčný svěřil s nějakou nepříjemnou vlastností jednoho z rodičů, a vy to při hádce použijete proti němu.

Donutil/a jsi mě to udělat

Jde částečně o polopřiznání viny, kterou nesete za danou hádku. Zároveň ale to hlavní špatné přesouváte na partnera, protože „vás něco donutil/a udělat“. Pravda je, že nikdo nikoho k ničemu nenutí. Všichni jsou zodpovědní sami za sebe a za své činy.

Je mi to jedno, nezajímá mě to

Zní to poměrně nevinně, přesto to má neblahý dopad. Dáváte protějšku jasně najevo, že už k němu necítíte tolik lásky, abyste se starali o řešení problémů ve vztahu. Jste v něm stále fyzicky, emocionálně už ale ne.

Proč nemůžeš být jako…

Přirovnávání je dalším zabijákem vztahu, uvádí Coxová. Koho by taky bavilo slýchat, že je ten špatný, zatímco ten či ta jsou v tom či onom lepší? Výsledek je předem daný – jakkoli možná ten, kdo něco podobného vyřkne, doufá, že si to druhý vezme k srdci a něco s tím udělá, nastane s velkou pravděpodobností naprostý opak.

Co dělat, když už jste řekli něco zraňujícího Počkejte, až se uklidníte. „Jsem velkým fanouškem dvacetiminutového pravidla – až budete příště pociťovat vztek, dopřejte si alespoň 20 minut a dělejte cokoli, co vás uklidní. Zavolejte kamarádce, jděte na procházku atd. Centrálnímu nervovému systému totiž trvá zhruba oněch 20 minut, než se vrátí do normálu,“ tvrdí Coxová.

Omluvte se. Musíte se omluvit, jen nedodávejte žádné ale… Omluva musí být upřímná, bez dodatků a výčitek.

Soustřeďte se na řeč těla. Omlouvat se s ironickým úsměvem či koulejícíma očima moc důvěry nebudí. Proto si dávejte pozor i na tyto aspekty. Uvolněte se, dívejte se druhému do očí a dejte mu najevo, že vás opravdu mrzí, co jste řekli.

Vysvětlete, proč se omlouváte. Říci „promiň“ je hezké, ale samo o sobě to nestačí. Řekněte také, proč se omlouváte. Dáte tím najevo, že jste přemýšleli o tom, co jste řekli, a že víte, čím jste druhému ublížili.

Přijměte, že je třeba znovu vybudovat důvěru. Můžete se omluvit nejlépe jak umíte, ale ani tak nesmažete to, co jste řekli. Škoda byla napáchána a protějšek zraněn. Dejte mu/jí čas na to znovu vybudovat důvěru a odpustit.

Věděl/a jsem, že to byla chyba

Tímto dáváte jasně najevo, že už v počátcích jste měli o vztahu (či čemkoli, o čem se zrovna hádáte) pochybnosti, a že jste o neúspěchu přemýšleli už delší dobu. V tu chvíli je to jen malý krůček k rozchodu.

Je konec, chci se rozvést

Pokud to opravdu myslíte vážně a není žádná naděje na to, že byste změnili názor, pak to říci můžete. Kdykoli jindy, pokud si za tím rázně nestojíte, raději držte jazyk za zuby. Možná to podle vás bude tzv. prázdná hrozba, na kterou se brzy zapomene, druhého ale i tak řádně vyděsí. Riskujete tím nejen vztah, ale i vlastní věrohodnost, pokud budete dávat ultimáta, která nesplníte.

Hrobové ticho

„Stejně nebezpečné jako říkat nesprávné věci je neříkat vůbec nic. Dlouhé trucování či tichá domácnost nic nevyřeší. Obzvlášť v případě, kdy je třeba řešit opravdu závažný konflikt. Uděláte tak ve skutečnosti nejhorší věc, kterou ve vztahu udělat lze. Problémy se nevyřeší, jen tím narostou do obřích rozměrů, kdy už s nimi nepůjde nic dělat,“ uzavírá Coxová.

