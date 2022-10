Vyhýbáte se ve vztahu nepříjemným rozhovorům? Toto vás čeká

„Čím více se budeme snažit na něco nemyslet nebo o tom nemluvit, tím více emocionální a mentální kapacity to v naší mysli zabere. Říká se tomu ironická procesní teorie – její výzkum naznačuje, že čím více něco potlačujeme, tím je pravděpodobnější, že se to dostane na povrch,“ vysvětluje pro server Yourtango psycholožka a autorka knih Erin Masonová.

Jakmile svůj vztah nepěstujeme a nevyživujeme potřebným způsobem, stává se zranitelným. Možná si všichni myslíme, že by naši partneři měli automaticky vědět, co si myslíme, co potřebujeme nebo cítíme, aniž bychom to museli říkat. Jenže tak to není.