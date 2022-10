Sedm fází, které zažijete po rozchodu

Stejně tak se vyplatí, když poznáte sedm fází rozchodu a pochopíte, že to, co zažíváte, je zcela přirozené. „Jedna z nejhorších věcí, které můžete udělat, je popírat nastalou situaci, nebo zůstat v úzkém propojení s bývalým partnerem,“ dodává Lloydová pro Stylist.

Během této fáze začnete poprvé pochybovat o tom, zda žijete po boku správného člověka. „Vztah umírá, láska je pryč a oba to víte. Přesto sem tam najdete záblesky příjemných okamžiků, které vám chtějí nalhat, že byste stále měli tvořit pár. Pohromadě vás ale drží pouze nostalgie, finanční závazky a možná i děti,“ hovoří Rachael Lloydová o první fázi rozchodu.

Rozešli jste se. Bylo to ale správné rozhodnutí? Neměla jste dát vztahu druhou šanci? Co když se z rozchodu nikdy nedostanete? Ano, po rozchodu přicházejí pochybnosti, které nám tichým hlasem našeptávají, že jsme neudělaly dobré rozhodnutí. V takovou chvíli je důležité, abyste si pochybnosti nebrala příliš k srdci.

Na jednu stranu víte, že je konec, na stranu druhou vám to nejde do hlavy. „Možná se cítíte otupěle nebo šokovaně, ale to je naprosto normální,“ zdůrazňuje Rachael Lloydová.