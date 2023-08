Proč mozek a tělo potřebují dovolenou

Od pandemie se životy lidí výrazně změnily. Prošli jsme si velkým stresem, který tělu ani mozku neprospívá. I proto potřebujeme na chvíli vypnout – a užít si dovolenou. Zlepšíme si tím duševní zdraví, motivaci, poznáme nové lidi i místa, zlepší to naši kreativitu, pracovní výkon i vztahy.

Což je více než v souladu se starým moudrem, které tvrdí, že to důležité, co se v životě počítá, jsou vzpomínky na krásné zážitky. Některé výzkumy naznačují, že dokonce už i samotné plánování dovolené nám může zlepšit náladu.

Zajímavé bylo i dřívější zkoumání, jak získat co největší užitek z dovolené. Ve studii z roku 2021 odborníci zjistili, že pokud se během volna věnujeme meditaci, může to výrazně zpomalit pokles pozitivních dovolenkových zážitků.

A kam jet, abychom z dovolené vytěžili maximum? Menší studie naznačila třeba to, že pokud jsou lidé ze severních zemí, měli by jet nejlépe na dovolenou do tropů.