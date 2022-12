Poradna: Jak naložit s Vánocemi, když manžel vyžene dospělé děti z domu

Za toho svého rapla jsem vdaná již 35 let a někdy se sama sobě divím, že jsem to vydržela tak dlouho. Máme dva syny, které nade vše miluji, ale oni tři dohromady mi občas připraví malé peklo. Před dvěma lety mi zemřel otec, o kterého jsem se starala, a letos na začátku roku maminka. Byla jsem na své rodiče hodně citově fixovaná. Celý život mi pomáhali a byli jsme si vzájemně oporou.

Dělala jsem to pro své děti, ale také pro staré rodiče, aby byli šťastní, že jsou s námi. Můj muž mi celý život říkal, že blbnu a dělám spoustu zbytečností. Nikdy mi s přípravami nepomohl. Ovšem to, co jsem při tom „blbnutí“ navařila a napekla, vždy rád zkonzumoval. Místo slov uznání trousil jedovaté poznámky a vysmíval se mé únavě. Také většinou zkazil mnou vytvořenou atmosféru svou agresivitou nebo nevhodnými řečmi.

Letos jsem v těžké situaci. Uvědomila jsem si, že je mi šedesát pryč a že umím připravovat svátky jen pro někoho, a ne sama pro sebe. Chtěla bych je chystat pro lidi, kteří to ocení, a udělá jim to radost, umí pochválit a vidí mé úsilí. A právě v tom spočívá můj problém.

Starší syn se před dvěma lety odstěhoval za svou ženou do USA. Domů jezdí jednou za rok a s otcem nemluví. Ten totiž svojí neomaleností urazil synovu manželku a odmítl se omluvit. Ve stejném roce nám umřel děda. Takže jsme minulé svátky trávili už jen s manželem, mladším synem a maminkou. Bylo to smutné – nebyli jsme všichni. Snažila jsem se dělat dobrou náladu hlavně kvůli ní.

Jenže jak jsem již psala, letos nám odešla také maminka, stále se mi po ní tolik stýská. A jako by toho nebylo dost – ten můj rapl se pohádal i s mladším synem. Skončilo to tím, že se od nás rychle odstěhoval. Prosila jsem ho, aby k nám přišel alespoň na Vánoce, ale nechce. Nabídl mi, že mohu přijet za ním do Vídně, kde studuje a žije se svou přítelkyní. Prý by mne dokonce vzali po svátcích do Alp.