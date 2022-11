Poradna: Svítící obrazovka mi bere rodinu

Vdala jsem se za velice sportovně založeného muže. Časem se však z něho stal televizní maniak, který zírá snad na všechno. Přijde domů a jeho první kroky vedou k televizi. Pustí ji, čučí na ni a zhasíná ji, až když jde spát. Je to druh terorismu, protože se neptá, jestli mi to nevadí nebo jestli chci ty nesmysly sledovat také. Myslím, že i ten nejsvatější mnich stráví za svůj život méně času na modlitbách než můj muž zíráním na svůj fosforeskující oltář.

Štvalo mě to vždycky, a to i v dobách, kdy se jeho vášeň projevovala v podstatně menším měřítku. Nadšení pro televizi s ním rozhodně nesdílím. Pokládám ji za ztrátu času. Dívám se jen výběrově. Kvůli televizní obrazovce se navíc z našeho vztahu vytrácí veškerá komunikace. Když jsem chtěla něco řešit, vedla jsem monolog a manžel zíral na obrázky. Postupně jsem se vzdávala. Jenže situace se teď vyhrotila. Začala se týkat dětí (7 a 5 let) a ty vzdát nemohu. Vyhlásila jsem televizi válku.

S mužem se kvůli tomu téměř denně hádáme. Manžel odmítá pochopit, že to dětem škodí. Podle mě by se jim měl věnovat, a ne jim jen pouštět televizi. Jenže on si myslí, že se jim věnuje, když je doma fyzicky přítomný a nedovolí, aby se při vzájemném kočkování nebo sporech zabily. Naprosto odmítá uznat, že se dívají na věci, které pro ně nejsou vhodné a škodí jim. Podle něho poznávají život, a to ještě nikoho nezabilo. Tak se buď rozvedu, nebo zůstanu zas v domácnosti. Kdo ale zaplatí hypotéku, nevím.