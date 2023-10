Když se z koníčku stane posedlost

Pro začátek je třeba si ujasnit, že by se posedlost neměla plést s normálními, zdravými zájmy, tvrdí pro server Daily Mail psycholožka a koučka Perpetua Neová s tím, že slova jako posedlost či závislost jsou podle ní v současné společnosti velmi „nadužívána“.

„Je velmi snadné osočit někoho z toho, že je závislý či posedlý, pokud jde o nějakou novou činnost. Ovšem zdravý zájem nic společného s posedlostí nemá. Posedlost se projevuje hlavně hledáním úlevy díky konání nějaké činnosti. V podstatě, pokud ji neuděláte, cítíte se velmi nepříjemně,“ vysvětluje odbornice.

Samozřejmě se posedlost může u mnohých lidí projevovat různě, podle odbornice ovšem existuje několik varovných projevů, které mají mnozí společné.

Činnosti, které se snadno promění v posedlost či závislost

První věc, kterou ráno uděláte

„Co je první věc, kterou děláte po ránu? Pokud je to přímo váš koníček, nebo něco, co s ním přímo souvisí (videa na internetu, blog atd., myšlenky na to, co ve spojení s ním chcete nebo musíte udělat), značí to, že máte problém,“ tvrdí koučka.

Druhotné věci související s koníčkem

Když přejde jakýkoli koníček do stavu posedlosti, mají lidé tendenci se věnovat nejen jemu samotnému, ale i druhotným věcem, které s ním nějak souvisí.

„Kolem jakékoli hlavní činnosti je spousta doprovodných věcí - fankluby, videa, vybavení, oblékání a další. Pokud se toto všechno stane vaší prioritou, je to špatně,“ dodává odbornice další bod značící posedlost.

Sníte o svém koníčku

Časté snění o jakékoli oblíbené činnosti (případně potíže s usínáním kvůli myšlenkám s tím spojeným) rovněž může být ukazatelem počínajícího problému.

„Čím více začleňujete svůj koníček do běžné rutiny, tím více zesilují mozkové vjemy s tím spojené, proto to zasahuje do vašich snů a myšlenek,“ dodává Neová.

Známky toho, že jste nebezpečně posedlí svým novým vztahem

Rušíte jiné akce, abyste měli více času

Dalším z varovných signálů, že váš život ovládá cokoli více, než je zdrávo, je rušení jakýchkoli běžných akcí či schůzek, a to jen kvůli tomu, abyste měli více času na svůj koníček.

Omezení základních potřeb a činností

Jakmile se jakákoli závislost či posedlost dostane do opravdu hraničního stavu, není ničím výjimečným, že daný člověk přestane vykonávat i do té doby zcela běžné věci - třeba čištění zubů, nošení čistého oblečení, stravu, někdy vynechává i docházku do zaměstnání.

Koníček jako únik

Varovným projevem, že je jakýkoli koníček již přítěží, je fakt, že ho využíváte jako svůj únik od reality.

Jak se zbavit posedlosti Perpetua Neová radí nedělat žádná radikální opatření a nezaměřovat se pouze na to, že je vše černé nebo bílé. Naopak doporučuje omezovat danou činnost velmi pomalými kroky. Rovněž radí dostat se do fáze, kdy budete „spokojení a šťastní sami se sebou“. Zkuste třeba věnovat 40 % svého času sociálním sítím, pokud zrovna jejich používání chcete omezit, a pak si vezměte knihu nebo časopis, které jste chtěli přečíst už dlouho. „Jde o vytvoření malých pravidel, která vám pomohou dosáhnout šťastné rovnováhy. Podobně jako v ostatních aspektech života,“ uzavírá.

