Nejčastější důvody rozpadu vztahů a jak je zachránit

Jak může každodenní chování vést ke konci manželství nebo dlouhodobého vztahu, a hlavně, co můžeme udělat pro to, abychom tomu zabránili?

„Ve vztazích děláme zásadní chybu, když náš partner něco cítí a my mu říkáme, že to není racionální, nebo jej dokonce neposloucháme. Musíme pochopit naše rozdíly. Možná tón nebo načasování znamená pro jednoho z nás víc než pro druhého. Možná jeden z nás vyrostl s důvodem ke strachu z konfliktu nebo byl vychován tak, aby emoce skrýval. Pokud toto chování rozklíčujeme, můžeme najít lepší způsob komunikace,“ říká Harrisonová.

„V případě, že se stále znovu a znovu hádáte, i když jde třeba jen o ponožky na podlaze, ujistěte se, že se problému věnujete, a snažte se pochopit, o co ve skutečnosti jde. Často se totiž stává, že když to lidé vzdají, stanou se k sobě navzájem lhostejní,“ dodává.

Uznání vlivu, který na sebe máte, může být opravdu důležité. „Zkuste příště říct: ‚Promiň, že jsem tě rozrušil, když jsem to řekl.‘ I když si myslíte, že to, co jste řekli, byla správná věc.“

„Partneři musí věřit tomu, že se mohou tomu druhému svěřit, když je něco špatně. Je důležité vědět, že bez ohledu na to, co se děje, se nám partner bude snažit porozumět a bude spolupracovat na nápravě.“

„Pokaždé, když se mi moje bývalá žena snažila říct něco o svých potřebách, odmítl jsem to a nedovolil jsem jí to. Bral jsem to jako nespravedlivou kritiku nebo hodnocení mé osoby. Myslel jsem si, že jsem dobrý člověk. Myslel jsem, že máme dobrý partnerský vztah. A žádnou podobnou zpětnou vazbu jsem si nepřipouštěl. Byla to pro mě šokující, jednoduchá, ale přesto těžká lekce – že mé záměry se nevyrovnají zkušenostem lidí kolem mě,“ dodává Matthew Fray.