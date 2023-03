Styly chování, kterými druhé odrazujeme

Každý člověk má svou vlastní emocionální a fyzickou zátěž, kterou si s sebou v životě do nových vztahů nese. Čím později se různí „kostlivci“ dostanou na povrch, o to větší problémy lze ve vztahu očekávat při jejich řešení.

„Většina lidí mi říká, že jejich vztahy končí kvůli vznikající nekompatibilitě s protějškem, kvůli porušení slibů nebo třeba nevěře. Za roky své práce jsem ale zjistila, že často existují základní osobnostní charakteristiky a styly chování, které protějšek pravděpodobně odstrkují. A pokud si s sebou lidé nesou tyto projevy do každého nového vztahu, mohou očekávat podobné konce,“ uvádí pro server Psychology Today psycholožka Randi Guntherová.

Neustálé projevy rozhořčení či pobouření jsou ostatními buď tolerovány, nebo s nimi souhlasí a šíří je dál. Nejčastěji jde podle odbornice o zástěrku pro bezmoc – čím více jsou vyjadřovány, o to víc toxicity přinášejí do vztahu. Tento styl chování je málokdy nakloněn nápravě, navíc přenáší bezmoc i na druhého partnera.

Lidé, kteří žijí v podobném stavu naléhavosti, neumějí odpočívat, uvolnit se, neustále předvídají nějaké krize a jsou neustále připraveni na boj. Zaměřují se na to, co bude, než na současný okamžik – což vztahu a jeho udržení neprospívá.

Znali jste nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo má potřebu neustále vše opakovat a prožívat či procházet každý detail věcí znovu a znovu? Takoví lidé jsou posedlí touhou dostat se k podstatě věcí i za cenu toho, že se neustále opakují. Jsou navíc natolik zaujati hledáním, že nemají čas pustit k sobě nové informace, které by mohly tento cyklus zastavit.

Je rovněž těžké být s někým, kdo vidí svět pouze ze svého pohledu, mluví jen o sobě, neptá se druhých na věci, které se jich týkají. Nezajímají ho věci, které říkají jiní a v každé interakci si „uzme“ svůj podíl. Pokud je taková osoba charismatická a fascinující, pak to může stát za snahu vedle ní chvíli setrvávat, ale soutěžení s ní není dobrá volba.

Neexistuje žádný úspěšný způsob, jak jednat s osobou, která vás neustále nechává někde a na něco čekat. Obvykle se i ona cítí hrozně, takže je o to horší se na ni zlobit, ale i tak vás to dříve či později přivede k šílenství.

Nejčastějším důvodem takového chování je podle odbornice setrvačnost. Tito lidé se nemohu snadno vzdát toho, co zrovna dělají, a neplánují si dostatek času na přechod z jedné situace do druhé.

Existuje nemalá skupina lidí, kteří mají často pocit, že je někdo zneužívá nebo využívá a nedají nikomu „nic zadarmo“. Mohou se projevovat tím, že nedávají spropitné, v mnoha situacích se snaží tlakem vyjednávat o co nejlepší pozici pro sebe samé. Snáze berou, než dávají, naopak rychle obviňují ostatní, že je využívají. Takové vlastnosti nejsou dobrým základem pro vztah.

Občasné „kousavé“ škádlení mezi partnery není na škodu, pokud to ovšem oběma vyhovuje. Jakmile se ale do vztahu vloudí čistý sarkasmus, který s sebou nese určitou dávku opovržení či výsměchu, je to špatně. Takoví lidé bývají často nejistí a mohou své chování postupem času přenášet i na ostatní. Sarkasmus je tak podle odborníků zabijákem mnohých vztahů.