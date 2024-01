Jak mít i v roce 2024 spokojené manželství

Přestaňte se řídit radami, kolikrát týdně je správné mít sex či jak by takové milování mělo vypadat. Ve skutečnosti totiž žádná obecná pravidla, která by vedla k dokonalému vztahu, neexistují.

Pokud jste oba spokojení, není vůbec důležité, jak často se milujete nebo co všechno pro svého partnera děláte či on dělá pro vás.

Každý je jiný, vyhovuje mu něco jiného, proto ani jakékoliv srovnání s někým dalším nemá smysl, protože to, co funguje u něj, u vás rozhodně fungovat nemusí.

Spisovatelka a maminka pěti dětí Meagan Francisová, která se nejprve rozvedla a následně znovu provdala za svého manžela, na svém blogu tvrdí, že jednou z klíčových věcí, které se z vlastní zkušenosti naučila, je, že i když máte někdy při hádce pravdu, nemá smysl za každou cenu na ní trvat, protože vám to ve skutečnosti žádné štěstí nepřinese. Mnohdy je lepší ustoupit a snažit se spor ukončit. Pokud se zaměříte na věci, které vám oběma přinášejí radost, a vynecháte ty, co přináší jen frustraci, uděláte pro sebe i vztah mnoho pozitivního.

Harmonický vztah vytváří vždy partneři, kteří spolu fungují jako tým. Není tedy důležité, co přesně jeden pro druhého děláte, ale to, jak se vzájemně doplňujete, stojíte za sebou a podporujete se.

Jakmile se začnou partneři srovnávat s nějakým dalším párem, nevěstí to nikdy nic dobrého. „Sledovat, co funguje na jiné páry, bývá totiž nejen nefunkční, ale mnohdy i velmi frustrující. Proto se raději soustřeďte na to, co spojuje vás dva a nevyčerpávejte se zbytečně tím, co dělají druzí,“ vysvětluje na svých stránkách autorka zdravotní sestra Chaunie Brusieová.