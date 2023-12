Letos oslavili 81. výročí svatby. Jsou spolu od druhé světové války

Dorothy a Tim Walterovi, kterým je 103 a 102 let, se seznámili během druhé světové války a od té doby jsou spolu.

Dorothy a Tim Walterovi, když jim bylo 21 let.

Za další klíčový faktor, který přispěl k jejich spokojenému vztahu, pak považují život v přírodě. Po válce se totiž manželé přestěhovali do Elmstone, kde koupili ovocnou farmu a strávili tam 32 let jako farmáři. Také cestovali po Evropě na lodi.

Ve svém vlastním domě žili až do svých 101 let, než se v roce 2022 přestěhovali do pečovatelského domu Oakfield House. Walterovi mají dvě dcery, dvě vnoučata a tři pravnoučata.