Jak hodit minulost za hlavu

Vědomě se rozhodněte opustit minulost. Můžete si myslet, že je to zcela jasné sdělení, ale není. Vědomě znamená, že upřímně rozumíte tomu, co se vám stalo, a chápete, jak vás událost ovlivnila. Rozhodnete se nebýt uvězněni ve svých emocích. Prostě jste zvážili svoje možnosti.

Staňte se zcela zodpovědnými sami za sebe. Je to pouze na vás, jestli přistoupíte k činům, díky kterým se posunete kupředu. Je dobré zeptat se sám sebe: Na čem nebo na kom stále lpím a proč? Jak se z lpění na minulosti cítím? Je mi opravdu lépe, když lpím na minulosti nebo přemítám o tom, co mohlo být? Být vůči sobě upřímný se vyplatí z dlouhodobého hlediska. Bolest, ublížení a vztek se zmírní a vyčistíte si cestu k lepšímu a realističtějšímu pohledu na to, co už stejně nemůžete změnit.

Přijměte minulost takovou, jaká byla. Nesnažte se z ní udělat příběh, ve kterém jste hrdina, který nakonec vyhrál. Někdo, kdo si nenechal ublížit nebo neudělal nic špatně. To, co se stalo, přineslo nějakým způsobem ztrátu a zklamání, ale dá se pracovat na tom, abyste se už tolik netrápili.

Naplánujte si nejbližší budoucnost. Ujasněte si, co je pro vás nejpodstatnější právě tady a teď. A také pro to, abyste se posunuli dopředu. Nemusíte mít ani tušení, jak vaše budoucnost vypadá, ale i malé krůčky a malé každodenní činy budou nechávat minulost víc a víc za vámi. Co chcete odteď dělat jinak? Není třeba na čase změnit žebříček priorit? Najít něco nového, za čím půjdete a na co se tak trochu můžete upnout?

Podívejte se na sebe v pozitivním světle. Co jsou vaše silné stránky? Jaké máte pozitivní vlastnosti? Jaké jsou vaše vlohy, talenty? Co by vám mohlo přinést dobrou změnu do života?

Odpusťte sobě i ostatním. Minulost můžeme opustit, pokud ji akceptujeme. Ať už to, že jsme v něčem selhali, nebo že nám někdo ublížil. Pravda také je, že ne vždy od ostatních dostaneme satisfakci v podobě omluvy a přiznání viny. V tom případě je odpustit a zapomenout těžké. Ale možná by to stálo za to.