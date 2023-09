Zmenšení prsou ji přineslo úlevu od bolesti zad, ale i větší sebevědomí

Anetin příběh začal před mnoha lety, a sice v pubertě, když se její tělo začalo měnit. S rostoucím poprsím se dostala do hledáčku závistivých spolužaček a vysmívajících se spolužáků. Její sebevědomí šlo rychle dolů a to, co jiné záviděly, ona nenáviděla.

„Toužila jsem nosit slušivé košile bez toho, aniž by se rozepínaly knoflíky, běhat s pocitem lehkosti, nemít z tíhy dekoltu věčně bolavá záda nebo přitisknout k sobě děti, aniž by všude byla prsa,“ svěřila se Novinkám paní Aneta.

Hned při první konzultaci na klinice plastické chirurgie se tak paní Aneta dohodla na řešení. Primář Horyna jí ukázal možnosti a navrhl, jak by mohli dosáhnout co nejlepších výsledků.

Okolí si její proměny samozřejmě všimlo a Aneta od té doby slýchává samou chválu. „Mnozí si mysleli, že jsem zhubla. To mi dodalo ještě větší sebevědomí a radost z výsledku. Pocit, že můžu jít do obchodu se spodním prádlem a koupit si to, co se mi opravdu líbí, je neskutečný,“ popsala s radostí.