Zatímco většina žen touží po velkých prsou, Zdeňka chtěla pravý opak. Dnes má přesně taková, jaká si vysnila

Zatímco mnohé ženy většinu dospělého života touží po větších ňadrech, jiné by udělaly cokoliv, aby jejich prsa byla menší. Stejně jako dnes dvaačtyřicetiletá Zdeňka, které trvalo spoustu let, než našla odhodlání vyhledat odborníky a své velké trápení vyřešit.

„Spoustu let jsem netoužila po ničem jiném než si konečně ulevit, nehrbit se, nenosit dvě podprsenky při sportu a necítit se stále jako v kazajce. Chtěla jsem si užívat sport bez bolesti. A taky mít možnost vyrazit někam mezi lidi bez podprsenky,“ svěřuje se Novinkám paní Zdeňka.

Při samotném zákroku lékař paní Zdeňce nejprve podle nákresu zredukoval kožní kryt, posunul dvorce do zvýšené polohy a nakonec vymodeloval nový tvar poprsí. Z levého prsu přitom odebral 180 g tkáně a z pravého 185 g, tím vyrovnal lehkou asymetrii. Operace v celkové narkóze přitom trvala 2 hodiny a vše proběhlo bez komplikací.

Rekonvalescence pak trvala tři měsíce, kdy Zdeňka nechodila do práce a hodně se šetřila. Poté postupně najela na běžný režim a začala i opět sportovat.

Než se Zdeňka poprvé podívala do zrcadla, byla trochu ve stresu, nedovedla si představit, co vlastně uvidí. „Bála jsem se podívat, dotknout se. Raději jsem zavřela oči. Když jsem je pak otevřela, byla jsem v rozpacích, protože otoky způsobovaly různé asymetrie,“ popisuje Zdeňka první chvíle.

Lékař ji ale upozornil, že je to zcela normální. A že výsledek může zhodnotit po dvou měsících. „A měl pravdu – den za dnem se to zlepšovalo a teď jsou moje nová prsa boží,“ říká s úsměvem Zdeňka.

Nová prsa jí neztěžují sportování, dokonce může vyrazit i bez podprsenky. A co je hlavní – líbí se sama sobě. Dnes by ostatním ženám, které o podobném zákroku uvažují, ráda vzkázala, aby neváhaly.

„Jestli po tom toužíte, udělejte to! Je to složitý zákrok, ale výsledek stojí za to. Dva měsíce rekonvalescence jsou v celém životě jen zlomek času, který rychle uteče,“ uzavírá spokojeně Zdeňka.