Kojení dvou malých dětí si u ní vybralo svou daň, až po plastice se začala opět cítit hezky

Začala tak uvažovat o plastice prsou. Zprvu měla ale obavy, přeci jen se jedná o operativní zákrok. Nakonec u ní ale převážila touha znovu se dívat do zrcadla s radostí a objednala se ke konzultaci na Medicom Clinic. „Život je jednoduše příliš krátký na to si říkat co by kdyby,“ dodala Radka.