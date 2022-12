Trápila ji široká stehna, ani cvičení nepomáhalo. Vše vyřešil jeden zákrok

Dlouhodobě nebyla spokojená se svou postavou a po porodu se to ještě zhoršilo. Ačkoliv se snažila cvičit a zdravě se stravovat, nedařilo se jí zejména oblast stehen zeštíhlit. Čtyřiatřicetiletá Romana tak začala uvažovat o liposukci, a jakmile to bylo možné, rozhodla se ji podstoupit. Dnes je šťastná, protože si opět může dovolit nosit krátké šortky, aniž by z toho měla špatný pocit.

Foto: archív paní Romany Liposukce stehen dodala paní Romaně na sebevědomí.