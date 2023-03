Tom Hanks napsal román. Postavy v něm zažívají to, co on

To, že se rozhodně nechystá jít do důchodu, prozradil hned po premiéře filmu Muž jménem Otto, jehož předlohou je švédský knižní bestseller Muž jménem Ove (v roce 2015 byl se stejným názvem také Švédy zfilmován). „Můj hrdina do důchodu nechtěl, ale musel. Já naštěstí nemusím. Jsem totiž ve velmi šťastné pozici. Do práce odcházím velmi rád, navíc je při ní často zábava,“ říká herec ověnčený bezpočtem filmových ocenění.

Ottovi se po smrti jeho milované ženy a zmíněném odchodu do penze věci rozhodně nedaří. Má pocit, že jediné, co mu zbylo, jsou jeho každodenní rutiny.

„Pro mrzouta Otta Andersona existuje jen jediný způsob, jak se chovat: dělat věci správně. Ať už jde o parkování, recyklaci odpadu či zamykání kola. Vše dělá tak, jak se to dělat má, a každý, kdo to dělá nějak jinak, je pro něj idiot. Jeho svět je černobílý, funguje jen podle pravidel, “ přibližuje postavu Tom Hanks.

Íránec, který inspiroval film Terminál, zemřel na letišti v Paříži Evropa

Nevrlý soused

Stane se tím ovšem jakýmsi samozvaným strážcem pořádku, který svým nekompromisním přístupem okolí tak trochu terorizuje.

Hanks má pro bručouna ale pochopení: „Vnímá obrovské množství lidí, kteří obcházejí pravidla, jen aby si usnadnili život, a všechno tím zhoršují. Nerozčiluje ho tedy měnící se svět, ale to, že jasně vidí, jak by svět mohl být pro všechny lidi lepší. A s tím souhlasím. To byl jeden z důvodů, proč jsem si chtěl Otta zahrát.“

Foto: Profimedia.cz V hlavní roli filmu Muž jménem Otto jako nerudný starý vdovec nakonec ožije, dokonce hlídá i dcerky z přátelské sousedské rodiny.

Naštěstí se naproti přes ulici přistěhují noví mexičtí sousedé, kteří se snaží, aby senior viděl svět z lepší, sousedské stránky.

„I když třeba nemáte sousedy moc rádi, i když jsou mezi vámi velké kulturní rozdíly, původ nebo politika, dříve nebo později budou potřebovat vaši pomoc a vy jejich. Když udeří tornádo, co se stane jako první? Sousedé vám vyjedou pomoci. A snímek na tomto principu staví, je to film o komunitě,“ dodává Hanks.

Rodinný byznys

Americký remake je pro Hankse osobně i rodinnou záležitostí. S manželkou Ritou Wilsonovou byli jeho producenty. Rita pro film napsala a nazpívala píseň Til You’re Home a jejich nejmladší syn, fotograf Truman Hanks, v něm předvádí svůj první velký herecký výkon.

A právě v této souvislosti se Tom Hanks letos v lednu připojil k hollywoodské debatě o obsazování pracovních pozic na natáčení příbuznými a přáteli. Hanks má s Ritou zmíněného Trumana a také Cheta - herce a rapera, z prvního manželství pak herce Colina a herečku Elizabeth.

Každou svou rolí vás zcela uchvátí, protože má neuvěřitelně silné emocionální cítění, takže se s jeho postavou dokážete ztotožnit

Svůj podíl na filmovém průmyslu sám nazval rodinným podnikem. Vysvětlil to i v rozhovoru pro deník The Sun: „Tohle jsme dělali odjakživa. V tom vyrostly všechny naše děti. Kdybychom podnikali s instalatérskými potřebami nebo provozovali květinářství, celá rodina by se na tom svým způsobem také podílela. Věc, která se nemění, je, že nezáleží na vašem příjmení, ale jestli to funguje, nebo ne. A aby to fungovalo, musíme v tom byznysu dělat práci tak, aby to byl pro diváky opravdový a autentický zážitek.“

Rozesměje i rozpláče jako málokdo jiný

Mnohokrát opakovaný výrok Stevena Spielberga, že Tom je jen jeden, stále potvrzují další tvůrci. „Je skvělý herec. Ikona,“ pochvaluje si ho i Marc Forster, který film o Ottovi režíroval.

Své nadšení pro Toma rozvádí takto: „Každou svou rolí vás zcela uchvátí, protože má neuvěřitelně silné emocionální cítění, takže se s jeho postavou dokážete ztotožnit. Začínal komediálními rolemi a je v nich tak dobrý i proto, že má geniální pohybové schopnosti i smysl pro správné načasování. Zároveň je výjimečný i jako dramatický herec. Role Otta v sobě všechny tyto dovednosti spojuje a právě díky tomu je postava jedinečná. Vcítíte se do Ottových pocitů, smějete se mu, smějete se společně s ním a pláčete nad tím, co mu osud nachystal. Příběh je díky tomu i univerzální.“

Foto: Vertical Ent. Jako Tom Parker, záhadný manažer krále rock’n’rollu, v životopisném dramatu Elvis s vynikajícím Austinem Butlerem.

Tom Hanks, dnes i producent, scenárista a režisér, je po Spenceru Tracym jeden z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara dva roky po sobě. V roce 1994 to bylo za hlavní roli právníka Andrewa Becketta postiženého AIDS v dojemném dramatu Philadelphia. O rok později si odnesl druhou sošku za nezapomenutelného Forresta Gumpa.

Elvis Presley je v novém filmu nahlížen jako superhrdina Filmy a seriály

Pak jsou tu desítky filmů s postavami, na kterých postavil svou skvělou kariéru: nenápadný muž, rodinný typ, je náhle vržen do neobvyklé, mimořádné situace. Ať už to byl velitel věznice v Zelené míli, kapitán Miller v dramatu Zachraňte vojína Ryana, hrdina z Trosečníka nebo z Terminálu, uznávaný symbolog v Šifře mistra Leonarda či zamilovaný architekt ze Samotáře v Seattlu.

Ve svém románu popisuje Hollywood

Na otázku, která role z posledních let se mu vryla do paměti, neváhá s odpovědí: Kapitán Phillips. Deset let starý životopisný thriller, v němž představuje velitele americké nákladní lodi přepadené somálskými piráty. „Na to nezapomenu po zbytek života. Netušili jsme, kdo bude hrát piráty, jelo se hned naživo. Uviděli jsme je poprvé, až když obsadili kapitánský můstek. Z těch vyzáblých tmavých chlapíků jsem byl chvílemi vyděšený k smrti,“ přiznává.

Letos se na něj můžeme těšit ještě v dramatu Here, které režíruje jeho dlouholetý spolupracovník a legendární režisér Robert Zemeckis. Děj se odehrává v jedné jediné místnosti a sleduje lidi, kteří v ní žili od minulosti až po současnost.

Tom Hanks prodal svůj starý fiat, jezdil s ním ve filmu nominovaném na Oscara AutoMoto

Další je romantická komedie Wese Andersona Asteorid City, při které je itinerář studentského sjezdu v padesátých letech velkolepě narušen událostmi, které mění svět. Třetí novinkou je Hanksova spisovatelská činnost.

Napsal svou další knížku - román The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, který má být vydán letos 9. května.

„Je o filmovém byznysu a natáčení hvězdného akčního superhrdinského filmu s mnoha miliony dolarů a skromných komiksech, které ho inspirovaly. Vtipné, dojemné a úžasně podnětné a zároveň zachycující proměny Ameriky a americké kultury od druhé světové války,“ píší kritici. Pro časopis People Hanks řekl, že děj vychází z jeho osobních hollywoodských zkušeností.

„Setkáváme se s extrémně komplikovanou mužskou hvězdou filmu, jeho úžasnou hlavní dámou - jeho hereckou kolegyní, excentrickým spisovatelem/režisérem, producentem, asistentem produkce a všemi ostatními na obou stranách kamery. Každá postava v knize dělá něco, co jsem při natáčení filmu zažil. I ty pošetilé momenty jsou nějakým trikem, který jsem udělal, nebo omylem, který jsem přežil,“ dodává Tom Hanks.

Tobey Maguire: Jsem první superhrdina. To mi stačí Styl