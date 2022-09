Brad Pitt: Cigarety jsem nahradil mátou

Film se zaměřuje na zločince s krycím jménem Ladybug - Beruška v podání Brada Pitta, který v Japonsku nastoupí do superrychlého vlaku z Tokia do Kjóta, aby na jeho palubě ukradl stříbrný kufřík. Střetne se však s tlupou trénovaných zabijáků, jejichž protichůdné cíle jsou vzájemně propojené. To vše je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním Japonskem.

Celý tento krvavý chaos řídí režisér David Leitch, bývalý kaskadér a choreograf, který se stal jedním z nejvyhledávanějších hollywoodských filmařů díky hitům jako Deadpool 2, Atomic Blonde či John Wick. Byl to právě on, kdo Brada Pitta oslovil.

„Když mi David uprostřed pandemie poslal scénář k Bullet Train, hned po našich prvních rozhovorech mi bylo jasné, že je to přesně to pravé, co by lidi po dlouhé době probudilo z pandemické letargie. A tak jsem se do toho pustil. Cílem bylo natočit film, který bude zábavný a únikový, svěží a originální, díky němuž se lidé budou chtít vrátit do kina,“ prozrazuje Brad Pitt.