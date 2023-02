Tobey Maguire: Jsem první superhrdina. To mi stačí

„Je obchodník a zločinec, ale opíjí se tím, že je mazaný podnikatel. Stejně jako mnoho dalších, kteří přicházejí do Hollywoodu, sní o tom, že bude magnátem ve filmovém průmyslu. Když se tedy setká s lidmi z branže, je v něm jakési závratné vzrušení, takový zvláštní druh dětské nevinnosti. To ho však nečiní méně hrozivým a s ledovým klidem nechá ostatní sestoupit hlouběji do svého odporného světa,“ podává Tobey Maguire vyčerpávající charakteristiku svého lumpa.

Například s Leonardem DiCapriem a Benem Affleckem se účastnil i nelegálního hazardu v nechvalně proslulém klubu Viper room. A pověst hazardního hráče zrovna nebylo to, co by šlo dohromady s image komiksového hrdiny.

„Podařilo se mi vtisknout jméno do několika filmů, které zaznamenaly alespoň menší úspěch, jako byla hudební komedie-drama Rock of Ages (2012) s Tomem Cruisem či napínavý thriller z dob studené války Tah pěšcem (2014),“ říká spokojeně s tím, že v roce 2019 jeho studio zaznamenalo pozoruhodnější úspěch s dalšími třemi filmy – s komediemi Boyz in the Wood, dále s Brittany Runs a Marathon a historickým dramatem The Best of Enemies.