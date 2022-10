Julia Robertsová: Velkolepý návrat k romantickým komediím

„Nechci to nijak omlouvat, ale není pravda, že jsem už žádnou další romantickou komedii točit nechtěla. Kdyby se býval během té doby objevil scénář podobný Svatbě mého nejlepšího přítele (1997), určitě bych do toho znovu šla.

Další důvod byl ten, že jsem v posledních osmnácti letech vychovala s manželem tři děti. Šlo tedy i o matematickou rovnici pracovního rozvrhu mého muže a školního rozvrhu dětí. Co jsem chtěla já, nebylo to nejdůležitější,“ svěřuje se Julia Robertsová, která se letos k žánru romantické komedie vrací po boku letitého kamaráda, herce George Clooneyho, s nímž již dříve spolupracovala na napínavých thrillerech jako Milujte svého zabijáka (2002), dvakrát na Dannyho parťácích a ve Hře peněz (2016).

Natáčení Vstupenky do ráje si s pohodovým Georgem Clooneym užila od začátku až do konce.

„Věděla jsem, že scénář bude fungovat, jen když se mnou bude George. A on zase cítil, že to bude fungovat jen se mnou. Myslím, že je to dost zábavné a vtipné, protože hlavně George je velmi vtipný. Jen se bojím, aby film měl takovou odezvu, jak se od něho očekává, aby to skutečně bylo tak skvělé,“ svěřila se Julia americkému časopisu Variety na letošním filmovém festivalu v Cannes.