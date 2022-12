Sam Worthington pro Novinky: Avatar? Potápění? Na pohodu patnáct vteřin

Na rozhovor, který byl součástí londýnské prezentace nového snímku Avatar: The Way of Water, přichází v dobré náladě. Usedá ke stolu, kde sedí několik novinářů z celého světa, včetně mě, jediné zástupkyně českých a slovenských médií.

Dvojka Avatara úspěšně běží v kinech. Série má mít ale dílů pět. Víte, co bude ve trojce, čtyřce a pětce?

Ano, víme přesně, co se stane, víme, jak série skončí, zhruba od roku 2015, kdy nám Jim (tak říkají všichni režisérovi - pozn. red.) předložil přesnou mapu příběhu. Viděli jsme i obrázky. A řeknu vám, je to obrovský příběh. Jsem si jistý, že se nikdy ve filmu nedělalo cokoli tak velikého. I proto jsme museli točit rychle. Děti rychle rostou, dospívají. Udělala se tak dvojka, trojka a část čtyřky. Na tak velký příběh musíte mít obrázky, aby se odvyprávěl.

Prozradíte nám nějak dějovou linku své postavy ve druhém díle, jež vás zaujala?

Mám pocit, že pořád do něčeho nutím svou ženu (Neytiri, hraje ji Zoe Saldana - pozn. red.). Dvojka totiž hodně řeší rodinné vztahy.

K nim patří vedle rozporů i láska.

Právě ta čistá láska je ve dvojce hybatelem děje. Já, Jake Sully, to v ní nemám zrovna snadné.

V jedničce byla vaše postava bývalým vojákem. Proč mu ovšem jeho vlastní děti ve dvojce ještě říkají: pane?

Protože je to ve scénáři (smích). Ne, vážně. Moje postava musí být nejen milujícím rodičem, ale musí být také stále vojákem. Tohle všechno je v ní. Musí se stále rozhodovat, kdy bude tím hodným tatínkem, který si hraje s dětmi, který si užívá své rodiny, a kdy bude bojovat. On ví moc dobře, za co válčí, co mohou všichni ztratit… Občas jsme si při natáčení se Zoe, Neytiri, matkou našich dětí, říkali, že jsme ve své přísnosti přímo „pekelní rodiče“. Ale přesně takhle nás chtěl Jim mít. Je to jasně, tučně ve scénáři.

Jednička Avatara měla premiéru v roce 2009. Série se stále natáčí. S Avatarem tak trávíte už více než deset let. Lze vůbec popsat běžný natáčecí den?

Je to jako kdybyste točili nezávislý film.

Nezávislý film? V tak velké, drahé produkci?

No, asi to zní zvláštně, ale ta atmosféra je tam velmi vřelá, podobná té, s níž se jako herec setkáváte při práci v nezávislých produkcích. Na natáčení Avatara se scházejí totiž lidé, kteří se skutečně znají, mají rádi. Nejen herci, ale také všichni další z ostatních profesí. Svá ega necháváme přede dveřmi. Což je skvělé! I pro diváky.

Myslím si, že se to v Avatarovi odráží. Můžete v něm cítit tu pohodu, v jaké vzniká, i když je to jinak ohromná, drahá produkce… Navíc. To, co vidíte v kině v celku, se dělá po částech. Ne vždy bývám na natáčení obklopen jinými herci. Někdy jsem na natáčení sám, jindy jen se Zoe. Občas to na place vypadá jako při natáčení intimního dramatu.

Říkal jste, že svá ega necháváte za dveřmi. To v Hollywoodu umíte?

A proč ne? Jim tomu výrazně napomáhá. Je velmi milý. Záleží mu na rodinné atmosféře. Vytváří k ní podmínky. Dovolil nám také přivézt si na část natáčení své blízké. Což se vážně běžně v tak velkých projektech neděje. Většinou jsou uzavřené. Jim ale říkává: dělám-li příběh o rodině, nemohu přece zakazovat, aby za vámi přijely děti. S sebou přivezou vždycky zásobu radosti, energie, přirozenou zvědavost, která nám pomůže.

Avatar: The Way of Water se odehrává ve vodě, pod ní, nad ní. Jaké scény vám vyhovovaly nejvíce?

Spíš bych odpověděl oklikou. O vodu jde i nejde. Při podobném natáčení, kde je tolik techniky, musíte hlavně na ni zapomenout. Pak teprve můžete hrát. Musíte se soustředit na roli. Ve vodě často ztrácíte část toho, na co jste byli v práci dosud zvyklí, mimo jiné nevidíte reakce vašeho hereckého partnera, vašich hereckých partnerů. Navíc nemáte přirozeně kyslík…

Trailer Avatar: The Way of Water

Musíte si na vše zvyknout. Musíte věřit sám sobě i technice. Je to o trpělivosti. Nesmíte panikařit. Občas se taky cosi porouchá, vy stále musíte věřit, že to kdosi brzy vyřeší a vy se znovu vynoříte nad vodu… Avatar jednoduše nedává šanci na „nespolupráci“. Nemůže to na něm probíhat jako u některých natáčení, kdy proti sobě stojí herci a lidi, co vše technicky realizují. Musíme si vyjít vstříc, společně hledat možná zlepšení, aby se dalo vše udělat.

Kate Winslet či Sigourney Weaver se již pochlubily rekordy, které v rámci natáčení pod vodou zdolaly. Jaký je ten váš?

Na pohodu patnáct vteřin…

Aha, o rekordy evidentně neusilujete. Jak dlouho jste na dvojku tyhle věci trénovali?

Měsíce. Měli jsme před natáčením třeba velké setkání na Havaji, kde jsme se potápěli v oceánu. Kolem nás plavaly ryby, někdy byla noc, někdy jste nic neviděla, někdy zase netušila, zda se znovu vynoříte…

Smějete se, vážně to bylo tak zábavné?

Ale, jo. Máte-li dobré přístroje, potápět se může každý. Tahle činnost je ale ještě o jedné, důležitější věci než technika. Pod hladinou si musíte přenastavit vlastní myšlení. Dole musíte šetřit kyslík. Na to, jak to udělat, si musíte však přijít sama. Pod vodou se už nikoho na nic moc nezeptáte. I když ano, Jim na nás mluvil i tam.

Pomohlo vám to?

Jasně, kdo jiný by o těchhle věcech měl vědět víc než on, rekordman ve volném potápění. Radil nám hlavně to, abychom s kyslíkem dobře hospodařili, abychom se zklidnili. Lidské tělo se chová pod vodou zkrátka jinak než na pevnině. Musíte se podle toho zařídit.

Novinky/Právo na Avatarovi v Londýně „Jedeš na Avatara, do Londýna,“ padlo rozhodnutí v Borgisu, mj. vydavatelství deníku Práva a Novinek.cz, už v listopadu. 4. prosince brzy ráno jsem nasedla do letadla směr Londýn. Tuto šanci dostaly Novinky.cz/Právo jako jediné z médií v ČR a SR díky společnosti Falcon, která je u nás distributorem filmu Avatar: The Way of Water.

4. prosince vpodvečer skupina vybraných novinářů z celého světa viděla v londýnském kině přísně střeženou projekci. „Byli jste mezi prvními, tak co tomu říkáte?“ ptali se nás následně tvůrci při rozhovorech, které proběhly 5. prosince v jednom z luxusních londýnských hotelů.

Z akce vznikly rozhovory u kulatých stolů, tedy hvězdy zpovídalo vždy několik novinářů. Novinky a Právo dostaly šanci vyzpovídat téměř všechny. Rozhovory budou vycházet během prosince a ledna.

Nechybí mezi nimi Kate Winsletová (hraje Ronal), Zoe Saldanová (Neytiri), Sam Worthington (Jake Sully), Trinity Jo-Li Blissová (Tuktirey), Jack Champion (Spider), Jamie Flatters (Neteyam) a Bailey Bassová (Tsireya).

Něco jiného je zábava, něco jiného práce. Jak můžete hrát pod vodou, když se nevidíte?

Ale my se vidíme. Při natáčení v bazénu jsou i obrazovky. Vidíme na nich také to, jak záběry vypadají i ve virtuálním světě. Kontrolujeme je také pokaždé, když z bazénu vylezeme… Toho materiálu, těch přenášených informací při natáčení Avatara je vážně hodně.