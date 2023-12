Sukně z ručníku nebo falešné kozačky. Módní domy se předbíhají v bizáru

Nyní značka opět překvapila, když uvedla do prodeje sukni, jež působí jako obyčejná osuška. A to nejen na pohled, ale i na omak. Je totiž ušitá z froté bavlny a jediné, čím se liší od ručníku, který vám visí v koupelně, je nastavitelný pásek uvnitř a knoflíky, díky nimž drží tvar.

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o opožděný aprílový kousek, Balenciaga moc dobře ví, co dělá. Svým ironickým přístupem nadhazuje otázku, co všechno u zákazníků projde. Navíc se jedná o promyšlený marketing, se kterým se značka dostane do hledáčku široké veřejnosti.