Jak správně pečovat o zralou pleť

Stárnutí pleti je přirozený proces, do velké míry způsobený faktory, jež nemůžeme zcela ovlivnit. Svou roli zde totiž sehrává i genetika či hormony. Některé věci ale ovlivnit můžeme a je jen na nás, jak se s tím vším popasujeme.

Nadměrným vystavováním pokožky slunci, jehož negativní vliv se v průběhu let v naší pokožce nastřádá, dochází tedy nejen k rychlejšímu stárnutí pokožky, ale i vzniku nehezkých pigmentových skvrn.

Je-li naše pleť zdravá, správná péče její zdraví podpoří. Pokud tomu tak není, může systematická péče o zralou pleť pomoci jejímu zlepšení. Měla by probíhat ve třech krocích - jde o čištění, péči a sluneční ochranu.

Samozřejmostí by mělo být odlíčení očí a následné použití produktu určeného k mytí obličeje, který zvolíme podle typu pleti. Na dočištění pleti můžete použít i tonikum a ke zklidnění a hydrataci termální či růžovou vodu.

Na takto dokonale očištěnou pleť aplikujeme sérum. Sérum je koncentrovanější varianta v péči o pleť. Většinou má gelovitou tekutější texturu, která se dostává do hlubších vrstev pokožky a zajišťuje tak hydrataci, zpevnění a rozjasnění pleti. Důležité je nechat séru čas na dostatečné vstřebání, 2-3 minuty, teprve poté aplikovat denní nebo noční krém. Péče dodává pleti výživné látky a hydrataci. Je třeba si vybírat takové pečující přípravky, které jsou vhodné pro konkrétní stav pleti.

Denní krém je významný pro svoji ochrannou funkci a také důkladnou hydrataci pokožky, a to bez ohledu na typ pleti. Pokud má někdo mastnější pleť, ještě to neznamená, že má pleť dostatečně hydratovanou. Ve starším věku má ale většina žen pleť velmi suchou, o to důležitější je použít správný druh krému.