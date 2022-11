Plánování svatby: Jak na pozvánky

Svatební místa hlásají stop stav, a to znamená jediné – svatební sezona 2023 bude opět vydatná. Může za to oblíbená tradice „do roka a do dne“, ale i koronavirová pandemie, která zapříčinila, že snoubenci čekali na to, až budou moct uspořádat svoji veselku bez omezení a na svém vysněném svatebním místě, i dva roky.