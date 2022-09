Růžové svatební šaty jsou novým trendem

Nebylo tomu tak ale vždy. Tradiční barvou svatebních šatů byla dříve modrá. To se změnilo až v 19. století, kdy si anglická královna Viktorie oblékla na obřad právě bílé svatební šaty. Chtěla jimi symbolizovat svůj vznešený původ. Způsobila tím doslova módní revoluci.

View this post on Instagram

Současné nevěsty si však mohou dovolit ohromnou rozmanitost, a to nejen pokud jde o styly a střihy, ale i barvy. V letošním roce například získaly oblibu šaty růžové. A není divu, vždyť poslední módní přehlídky od značky Valentino se nesly celé v duchu této barvy a odstartovaly tak „Barbie trend“, který se nenápadně protkl i do svatební módy.

View this post on Instagram

Pro růžovou svatební róbu se rozhodla i objevitelka talentů Olive Uniackeová. „Nikdy jsem neměla představu o tom, jak budou moje svatební šaty vypadat. Věděla jsem ale, že chci jít proti proudu a musí být barevné, aby to fungovalo. Když jsem natrefila na růžovou látku, věděla jsem, že je to ono. Růžová s sebou nese wow efekt, je ženská, sexy a přesně vystihuje to, jaká jsem,“ řekla v rozhovoru pro anglický Vogue.