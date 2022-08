Když se muž brání svatbě

Studie zveřejněná v Socius: Sociological Research for a Dynamic World zjistila, že pandemie vytvořila finanční, kariérní a bytovou nestabilitu, což se promítlo také do počtu sňatků.

„Někteří lidé vstupují do manželství jenom proto, že jde o sociální konstrukt. Přitom se ale sami sebe neptají, jestli je to pro ně nejlepší životní cesta,“ podotýká párová terapeutka Janet Zinnová a naráží na to, že některé páry mají svatbu jenom kvůli tomu, že se to od nich čeká, mají na vdavky věk nebo je rodiče od malička vedli k tomu, že svatba je nedílnou součástí života.