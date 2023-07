Muži vs. ženy aneb Jak dlouho trvá, než se ráno vypraví do práce

Nehledě na to, jakého jste pohlaví, nejspíš jste sami slyšeli, nebo možná i zažili, že ženám obecně trvá ranní vypravování do práce či kamkoli jinam mnohem déle než mužům. Ale je to opravdu tak? Britská studie přinesla zajímavé zjištění.

Foto: Profimedia.cz Opravdu ženám vždy trvá jakákoli příprava déle než mužům?

Studie mezi 2000 Brity, kterou si zadala značka rychlého občerstvení Leon jako formu propagace svého menu, zjistila, že 67 procent mužů potřebuje rozmezí 30-59 minut, aby se ráno připravili na to, opustit dům. U žen to podle překvapení bylo „jen" 59 procent. Do půl hodiny vše potřebné zvládalo podle dat 11 procent mužů a 8 procent žen. Rozmezí hodiny až dvou na potřebné úkony potřebovalo 23 procent mužů a 22 procent žen. Součástí studie byla i uváděná „extrémní" doba na přípravu – 3 až 4 hodiny –, ta byla „ideální" pro čtyři procenta mužů a 3 procenta žen. Strategický konzultant z Norfolku, osmadvacetiletý Peter Lomas, k tomu například uvedl, že on sám vstává zhruba dvě hodiny předtím, než potřebuje vyrazit z domu. „Nesnáším, když se na mě ráno spěchá. Mám rád svůj čas na holení, úpravu vlasů a další," cituje jeho vyjádření server Daily Mail. Naproti tomu jednatřicetiletá Cathy Brockleyová uvedla, že by mohla být připravena už do půlhodiny, kdyby bylo třeba. „Jakmile mi ráno zazvoní budík, ihned vstávám a jdu do sprchy, kde si i vyčistím zuby a poté upravuji vlasy. Dále nanesu make-up, k snídani si dám toast s marmeládou a čaj, a jsem připravena. Nejrychleji jsem to stihla za deset minut, obvykle mi to ale trvá 20-30 minut," uvádí účastnice studie.