Monica Bellucciová: Krása není jen fyzická záležitost

Snímek americké režisérky Catherine Hardwickové Mafia Mamma je svěží, vtipný film o Američance Kristin, která je tak hodná a obětavá, až jí okolí „skáče po hlavě“, a na všech frontách v životě zrovna prožívá nelehké období.

Když se jednoho dne dozví, že v Itálii zemřel její dědeček, s nímž se nikdy osobně nepotkala, odletí na jeho pohřeb s úmyslem pojmout výlet jako zasloužený relax.

Nápad, že ženy vedou mafiánský film, mi připadal super, hned jsem chtěla být jeho součástí

Ke svému nezměrnému překvapení ale zjistí, že děda byl obávaný mafiánský Don a na smrtelném loži vyslovil přání, aby jako jeho jediná vnučka převzala roli šéfky nejmocnější mafiánské rodiny v Kalábrii.

Eva Greenová: Jsem tichá, až nudná, proto hraní miluju Styl

Věci naberou rychlý spád, když se pohřeb promění v krvavou přestřelku, a Kristin s pomocí dědečkovy zkušené a schopné sekretářky Bianky zjišťuje, že když se zrovna nemusí vyhýbat kulkám, má pozice hlavy mafie i spoustu kladů…

Foto: Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz V komedii Mafia Mamma hraje tajemnou Bianku

„A právě tuhle Bianku hraju já,“ prozrazuje Monica Bellucciová. „Scénář jsem si zamilovala hned, jak jsem si ho poprvé přečetla. Dokonce jsem se nahlas smála, což je u mě vzácné. Měla jsem trochu obavy z komediálního žánru, kterému jsem se ve své kariéře moc nevěnovala, ale to, že ženy vedou mafiánský film, bylo super, takže jsem chtěla být jeho součástí!“ prohlásila v exkluzivním rozhovoru pro Cinema Daily US s tím, že stejně jako celá její generace i ona vyrostla s filmy o mafii, ale nikdy ji nenapadlo, že by v nich mohla hrát.

Jako slavná operní pěvkyně i sociopatka

„Nakonec jsem si užila spousty legrace. Jsem velkým fanouškem Toni Colletteové, která hraje Kristinu. Například jsme nevěděly, co budeme natáčet, až do chvíle, než jsme spolu byly v posteli. Byla to fakt legrace a bylo to i sexy.“

Nabitý měla Monica loňský rok, kdy se představila hned ve třech snímcích. Užila si natáčení dvou italských filmů i amerického akčního thrilleru. Krimi Diabolik – Ginko attacks sleduje maskovaného mistra zlodějů Diabolika, který se málem chytí do nejnovější pasti inspektora Ginka. Monica má roli Althei z Vallenbergu – fiktivní postavy z komiksové série Diabolik, kterou vytvořily sestry Giussaniovy.

Marion Cotillardová: Musíme se neustále učit respektu ke všemu, co je na Zemi živé Styl

Druhý snímek Dry (Sucho – Siccita) je apokalyptický. Odehrává se uprostřed vleklého sucha v italské metropoli postižené nedostatkem vody. Bellucciová v roli Valentiny je jednou z hlavních postav, s režisérem Virzim přitom pracovala už na filmu Napoleon a já (2006).

Hodně pyšná je na své loňské evropské turné s divadelním vystoupením Maria Callas: Letters and Memoirs, v němž hraje okouzlující sopranistku Marii Callasovou. Hra je přitom založena na posmrtně vydaných memoárech této slavné operní pěvkyně.

Foto: Profimedia.cz V komedii Asterix a Obelix: Mise Kleopatra coby svůdná panovnice

V akčním thrilleru Memory Martina Campbella boduje Monica pro změnu rolí sociopatky Davany Sealmanové. Ta má jako generální ředitelka investičního fondu na svědomí nejohavnější zločiny, jaké si lze představit.

Požádá svého právníka, aby najal nájemného vraha na zabití svědků, kteří mohou dokázat, že její syn je sexuální deviant. Paradoxně se ocitne v hledáčku Alexe Lewise, nájemného vraha v podání Liama Neesona, v němž se ale probudí svědomí.

Davana ve snímku Memory je monstrum a zároveň lidská bytost, a to mě na ní zajímá

V rozhovoru pro ComingSoon.net Italka říká: „Chtěla jsem pracovat jak s vynikajícím režisérem Martinem Campbellem, tak s Liamem Neesonem, protože je nejen úžasný herec, ale také krásná lidská bytost. Byla jsem rolí nadšená. Davana je velmi inteligentní a okouzlující, ale stejně tak i chladná a manipulativní. Je to monstrum, a zároveň lidská bytost, a je to právě tahle dualita, co mě na ní zajímá,“ vysvětluje Monica s tím, že chtěla být jiná než v krimi, ve kterých dosud hrála.

Talent na jazyky, krása a stárnutí

V rozhovoru pro ComingSoon.net pak vzpomínala na své začátky, na filmy, které má nejraději; mluvila i o kráse a stárnutí.

Na otázku, jak pro ni celá kariéra v showbyznysu odstartovala, říká: „Už jako velmi mladá jsem po italské kinematografii objevila tu francouzskou. Proto jsem se za svým filmovým snem později vydala do Paříže. Měla jsem ohromné štěstí, protože jsem tam byla v době, kdy byla tamní kinematografie hodně kreativní a bláznivá,“ vzpomíná.

Anya Taylor-Joyová: Hraní v hororech mi přináší pocit duševní čistoty Styl

Kvůli této cestě nejdřív upustila od studií práv a potom i modelingu. V americkém filmu se poprvé objevila v osmadvaceti, do malé role svůdné upírky si ji vybral sám Francis Ford Coppola. Trvalo ale ještě nějakou dobu, než se po jeho dnes už legendárním Draculovi začala více objevovat v hollywoodské produkci.

Díky úspěšným francouzským filmům, jako byl thriller Byt (1996) a především hlavní roli v italském válečném dramatu Malena (2000) renomovaného režiséra Giuseppe Tornatorea, bylo možné pořádně rozjet mezinárodní kariéru.

„Bylo mi šestatřicet. Ten samý rok jsem natočila krimi Podezření (2000) s Morganem Freemanem a Genem Hackmanem. Pak se už s nabídkami roztrhl pytel.“

Láska přišla znovu

Ze svých nejúspěšnějších filmů jmenuje kontroverzní thriller Zvrácený (2002), kultovní Matrix Revolutions a Matrix Reloaded (2003), pohádku Kletba bratří Grimmů, která vznikla v české koprodukci (2005), Čarodějova učně s Nicolasem Cagem (2010) nebo bondovku Spektrum (2015), v níž zaujala jako nejstarší bondgirl (bylo jí padesát).

Možnost pracovat s herci a režiséry z různých zemí měla jen proto, že mluví několika jazyky. Kromě rodné italštiny hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky, umí i portugalsky, srbsky a persky.

Foto: Christophel Collection / Icon Productions , ČTK Historický snímek Umučení Krista vzbudil v roce 2004 značný rozruch. Bellucciová v něm ztvárnila Máří Magdalénu

A na které filmy ráda vzpomíná? „Určitě na Podezření, ale nezapomenutelné pro mě bylo i natáčení dramatu Slzy slunce (2003) s Brucem Willisem v Nigérii nebo Umučení Krista (2004), kde jsem byla Máří Magdalena, a samozřejmě Spektrum s Danielem Craigem,“ odpovídá.

Opravdu nejraději má ale filmy Matrix Reloaded a Matrix Revolutions. „První díl Matrixu jsem viděla v Paříži a říkala jsem si: ,Bože, jak ráda bych hrála v takovém filmu.‘ A za pár let mě pozvali na kamerové zkoušky do L. A.! Dodnes vzpomínám, jak jsme točili v Sydney a jak jsem si říkala, že jsem šťastná, že v tom hraju, a navíc takovou pěknou sexy postavu. Persefonu miluju – nejenže je manželkou boha podsvětí Háda a dcerou Dia, ale má schopnost vycítit emoce a pocity z těch, které políbí. A komu se tohle poštěstí?“

Na dotazy ohledně své proslulé krásy, kterou se může chlubit i před šedesátkou, odpovídá: „Nechci vypadat na dvacet nebo třicet, vždyť mám dvě dospívající dcery. Samozřejmě se o sebe starám, ale krása není jen fyzická záležitost. Skutečná krása vychází z duše, z toho, jak se chováte, jaký máte vztah k sobě a ostatním.“ Ostatně její bývalý manžel, francouzský herec Vincent Cassel, poznamenal, že nejkrásnější na Monice je, že je velmi laskavá.

Přestože Monica natáčí víc než třicet let, drží se jí prý pořád filmová vášeň. „Díky svým postavám jsem prožila spoustu životů jiných lidí. Vždycky jsem se ale snažila mít čas na svou rodinu. A teď nezapomínám ani na lásku, kterou lze, jak jsem se sama přesvědčila, prožít i v pozdějším věku,“ dodává zamilovaná a šťastná Monica Bellucciová.

Víte, že…

Narodila se jako jedináček v Città di Castello. Otec Pasquale Bellucci měl přepravní společnost, matka Brunella Briganti byla ženou v domácnosti a amatérskou malířkou.

V katolické škole o ní bylo známo, že je výjimečně inteligentní dítě.

S modelingem začala ve třinácti letech, později si díky němu vydělávala na studium práv v Perugii. Její starší dcera Deva (18) je dnes rovněž úspěšnou modelkou.

S exmanželem, francouzským hercem Vincentem Casselem, hrála v devíti filmech. Rozvedli se v roce 2013, zůstali si ale blízcí. Kromě Devy spolu mají ještě dceru Léonii (13).

Před osmi lety se rozhodla usadit se v Paříži. Má také dům v Římě a její lisabonské sídlo sousedí s Hradem svatého Jiří.

Vloni v říjnu se na filmovém festivalu Lumière v Lyonu setkala s americkým filmařem Timem Burtonem (64) od té doby tvoří pár.

Michelle Pfeifferová: Po třiceti letech je opět za superhrdinku Styl