Eva Greenová: Jsem tichá, až nudná, proto hraní miluju

Režisér Martin Bourboulon prozradil: „Osm měsíců jsme natáčeli po celé Francii, vybrali jsme ta nejkrásnější místa. Jen namátkou to byl palác Louvre, Invalidovna, zámek Fontainebleau nebo citadela Saint-Malo. Naším hlavním záměrem bylo odlišit se od současných velkých produkcí, které sázejí na počítačové efekty a natáčení v uzavřených studiích. Základem byl však důraz na příběh oblíbených hrdinů i antihrdinů, které ztvárnili špičkoví současní herci.“

Nechybějí politické intriky, svižná akce a bohaté kulisy a kostýmy. Ve snímcích se objeví na devět tisíc komparzistů a 650 koní. Co se týče ústředních charakterů, představí se i první černý mušketýr Hannibal, který byl vytvořen podle skutečné postavy.

„Milady má poruchu osobnosti, neustále zrazuje. Filmy nám ale umožňují lépe pochopit proč. Je na vině nějaká rána z milostného vztahu, která v ní budí nehynoucí touhu pomstít se mužům? Co předcházelo tomu, než se stala touto necitlivou, ďábelskou a bezskrupulózní femme fatale? Skvělý scénář nabízí v tomto ohledu odpovědi, které v Dumasových mušketýrech nenajdeme. A právě to mě přimělo se do ní převtělit,“ prohlásila herečka.