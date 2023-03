Michelle Pfeifferová: Po třiceti letech je opět za superhrdinku

„Moc se mi líbí, že si v této životní etapě mohu ještě znovu zahrát superhrdinku, je to neuvěřitelné, kdo by si to byl pomyslel? Tato role je vzkazem ženám každého věku i všech národností o tom, že jsme silné, nezávislé, že se nebojíme. Dokazuje, že umíme za věci vzít a poprat se s nimi,“ tvrdí Michelle Pfeifferová o své Janet van Dyne z nové akční komedie Ant-Man a Wasp: Quantumania.

Hned také o své hrdince, která se před lety ztratila uvězněná v Kvantové říši (Quantum Realm), přidává víc: „Můj filmový manžel dr. Hank Pym, mravenčí muž Scott Lang i dcera Hope se nikdy nevzdali víry, že jsem stále naživu, a snaží se mě přivést zpátky. Všichni se pak při neuvěřitelném dobrodružství setkáváme s podivnými tvory, se společností, která je sužována problémy, a s pánem času, který teprve začíná realizovat své hrozivé plány.“

Janetina minulost však ukrývá nedořešené věci, které mají vliv na osudy celé rodiny, a ta je potřebuje napravit. Podle Michelle má postava hloubku, energii, humor i serióznost.

Poprvé vstoupila do světa superhrdinů v povedené akční fantasy Batman se vrací (1992) režiséra Tima Burtona. Díky svému skvělému výkonu v roli Catwoman získala masivní zástupy fanoušků, obdiv kritiků i svého hereckého kolegy Michaela Keatona.

Poté, co si Keaton letos zopakuje svého Batmana ve sci-fi The Flash, se Michelle Pfeifferová nechala slyšet, že pokud by o to byla požádána, do role Catwoman by se nejspíš také vrátila.

Foto: Falcon V roli Janet Van Dyne s Michaelem Douglasem a Evangeline Lilly v Ant-Man a Wasp: Quantumania

„Moje Catwoman byla svůdná, vtipná, nebezpečná i emocionální. A lesklý sešívaný kostým s viditelnými švy, alabastrová pleť a rudé rty definovaly kočičí ženu na dekádu dopředu. Návrat k ní by sice nebyl úplně jednoduchý, ale ano, zvážila bych to. Myslím, že bych se bez potíží do toho upnutého kostýmu znovu nasoukala,“ dodává s úsměvem půvabná rodačka z Kalifornie.

K perfektnímu herectví jí stačí oči

V zábavném videu na Instagramu pak Pfeifferová dala fanouškům nahlédnout do procesu tvrdé přípravy na svou roli Janet Van Dyne.

Michelle je sympatická právě tím, že jí nejsou cizí příspěvky, ve kterých se nijak nestylizuje do nedostižné filmové divy.

Nikdy totiž nebyla z těch, kteří se berou příliš vážně, což na svém Instagramu neustále dokazuje. Odhaluje svůj každodenní život mimo natáčení, nestydí se za své vrásky a klidně se ukáže i bez make-upu.

Foto: Profimedia.cz V Batman se vrací si Catwoman zahrála i s Tučňákem v podání Dannyho DeVita

A co říká o své kolegyni Paul Rudd alias Ant-Man, který s Michelle Pfeifferovou natočil už čtyři filmy? „Vypadat tak, jak vypadá, může být požehnáním i prokletím. Je totiž tak krásná, že lidé zapomínají, jak je talentovaná. Mně samotnému vždycky minutu trvá, než se z její krásy proberu, zvlášť když jsem ji nějakou dobu neviděl.“

Martin Scorsese, režisér Nebezpečných známostí (1988), o ní prohlásil, že na to, aby zahrála hluboký vnitřní konflikt, stačí Michelle na rozdíl od jiných hereček jen oči a obličej.

Role podle skutečných lidí už nevezme

Když si ji režisér Matthew Vaughn vybral do role ve Hvězdném prachu, měl před sebou zdánlivě ožehavý úkol: jak starší nádherné herečce sdělit, že po ní chce, aby hrála odpudivou čarodějnici?

Foto: Profimedia.cz Michelle Pfeifferová ve filmu Hvězdný prach (Stardust)

„Když jsme s Matthewem procházeli scénář, řekl mi, že chce ukázat, co všechno jsou ženy schopny udělat pro to, aby si zachovaly mládí a krásu. Právě tehdy jsem si uvědomila, že budu mít možnost říci něco pozitivního o procesu stárnutí, zvlášť když, jak už jsem mnohokrát naznačila, se ho sama nebojím,“ vzpomíná Michelle.

V loňském životopisném seriálu První dáma si zahrála Betty Fordovou. „Když mi nabídli roli manželky 38. prezidenta USA, byla jsem poctěna, ale věděla jsem o ní jen všeobecně známé věci. Po seznámení s jejím životem a se skutečností, že ji historici považují za jednu z nejlepších a nejodvážnějších amerických prvních dam, jsem před ní musela dodatečně smeknout,“ říká Michelle.

Zoe Saldana pro Novinky: Chtěla bych si zahrát muže Styl

Betty Fordová byla mimo jiné výjimečná tím, že zvýšila povědomí o rakovině prsu po vlastní mastektomii v roce 1974, že komentovala aktuální témata, jako jsou feminismus, sex, drogy nebo potraty, a že brzy po odchodu z úřadu veřejně odhalila svůj boj s alkoholismem.

„Byla to náročná role a jsem hrdá na to, že jsem si Betty Fordovou mohla zahrát,“ řekla Pfeifferová v nedávném rozhovoru v magazínu Entertainment Weekly.

Vlastní vůni pojmenovala podle svých dětí

Zároveň ale prozradila, že už nikdy nebude zobrazovat skutečného člověka. „I když totiž chcete co nejvíc uctít osobu, kterou hrajete, a chcete být co nejautentičtější, přijdou chvíle, kdy si uvědomíte, že jí opravdu být nemůžete – a to je frustrující.“

Několik posledních let je Michelle Pfeifferová aktivní i v oblasti kosmetiky. V roce 2019 založila firmu Henry Rose, v jejímž portfoliu jsou svíčky a krémy, ale hlavně unikátní kolekce parfémů. Dvojnásobná matka a manželka producenta Davida E. Kelleyho pojmenovala značku podle svých dětí – dcery Claudie Rose a syna Johna Henryho.

Je pyšná na to, že získala na výrobky certifikaci od aktivistické organizace Environmental Working Group, která se specializuje na výzkum v oblasti toxických chemikálií. Dnes je Henry Rose jedna z ekologicky nejčistších vůní na trhu.

Když Pfeifferová hovořila s časopisem Forbes o tom, proč je složení parfému tak důležité, řekla: „Mnoho lidí, kteří se zajímají o kosmetiku, slyší slovo ‚čistý‘ a předpokládají, že to znamená bezpečný, to ale není totéž. A platí to zejména právě u vůní, u nichž jednoduše nevíme, co je v nich obsaženo, protože společnosti nejsou povinny to zveřejňovat. Proto jsem neuvěřitelně hrdá na to, že máme vůni schválenou značkou EWG, která její čistotu zaručuje.“

