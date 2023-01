Anya Taylor-Joyová: Hraní v hororech mi přináší pocit duševní čistoty

Její překvapivě rychlou cestu ke slávě odstartovala role nevinné Thomasin v mysteriózním hororu Čarodějnice (2015) – to jí bylo pouhých devatenáct.

Za opravdu průlomovou roli ale vděčí Netflixu. Ztvárnění geniální šachistky Beth Harmonové v seriálu Dámský gambit (2020) jí vyneslo první Zlatý glóbus. I to pomohlo k tomu, že je nyní jednou z nejžádanějších hereček Hollywoodu.

„Úspěch v Gambitu, kde hraju dívku ze sirotčince, která v sobě objeví mimořádný šachový talent, mě hodně překvapil už jen proto, že jsem před natáčením příliš zkušeností s hraním šachů neměla. Trénovala jsem se světoznámým šachovým učitelem Brucem Pandolfinim, aby to vypadalo, že opravdu vím, co dělám,“ vzpomíná.

Čarodějnice, temný snímek z období středověku z roku 2015, přinesl herečce první hlavní roli. Od té doby jde z filmu do filmu.

V Menu doprovází svého labužnického přítele do exkluzivní restaurace na izolovaném ostrově provozované šéfkuchařem celebrit Slawikem v podání oscarového Ralpa Fiennese. Pozváni jsou ti nejprivilegovanější, očekávají nejlepší večeři v životě. Hrozivý šéfkuchař má ale jiný záměr – servíruje jeden podivnější a zvrácenější chod za druhým.

„Jsem tady za sebevědomou a chladnou Margot a od začátku návštěvy se cítím stále nepříjemněji. Chci vědět, co se tu ksakru děje. Vypadá to, že dnes večer tu všichni umřeme. Je to temná komediální satira a úplně jiný typ hororové hrůzy,“ přibližuje příběh.