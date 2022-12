Margot Robbieová: Ošklivek na plátně se určitě nebojím

Proč si Margot Robbieová vybrala právě tuto roli? „Za poslední léta jsem vystřídala hodně různých postav, při jejich výběru dám vždycky na to, co cítím. Roli Valerie Vozeové v Amsterdamu jsem brát nemusela a zpočátku jsem ani nechtěla. Pak se ale najednou ve mně ozvalo pokušení, mohla jsem se v ní totiž podělit o něco vzrušujícího z historie, o které jsem nic nevěděla, a navíc se nabízela možnost opět si zahrát s Christianem Balem a nově s Robertem de Nirem. No, neberte to!“ vysvětluje s úsměvem.

„Upřímně, tahle otázka mi v noci nedá spát. Mám pocit, že už to nemůže být lepší. V nitru ale doufám, že tomu tak není, protože stále cítím, že mám hodně co dát a že je stále spousta režisérů a kolegů, se kterými chci pracovat,“ svěřila se.

Co se blockbusterů týče, Margot si znovu zopakuje roli Harley Quinnové v akční dobrodružné fantasy zatím s pracovním názvem Harley Quinn Vs. The Joker (2024). Ale ani to není vše. Usiluje o ni studio Disney do remaku Pirátů z Karibiku, sama se nyní upsala k chystanému prequelu Dannyho parťáci.