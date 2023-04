Manda zlá a chtivá aneb Vzestup a pád rodu Trčků

• Aktualizováno

· Jezděte nakupovat do Polska, pokud vás trápí drahé ceny potravin, radí lidem poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček. Podle něj se to vyplatí už i Pražanům. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS uznal, že to není ideální pro stát ani... Celý článek