František Burian: Král plastické chirurgie

Potřeboval pro svou mravenčí práci doslova „střechu nad hlavou“. Byla to svízelná situace – stvořil sice nový medicínský obor, ale chybělo mu finanční a lékařské zázemí, klinika věnovaná přímo jeho specializaci. Jeho prezentace znetvořeného invalidy velmi zaujala profesora MUDr. Rudolfa Jedličku (1869–1926). Ten o znetvoření věděl své.

Mezi hojnými případy obličejových plastik po těžkých zraněních válečných, které jsem měl příležitost průběhem válečných i poválečných let na různých místech pozorovati, neviděl jsem – vlastní případy nevyjímaje – výsledky tak dokonalé a myslím, že kol. Burian překonal tím úspěchy slavných světových mistrů v chirurgii plastické.“

Koncem dubna 1917 poslali konziliárnímu chirurgovi VII. armádního sboru v Temešváru Františku Burianovi rumunského sedmdesátiletého sedláka. Rakovina kůže mu úplně rozežrala nos. Lékař mu vymodeloval nový z jeho vlastní kůže. Krásně se zhojil, bez nejmenšího odumření tkáně. Burian vše lakonicky komentoval: „Měl nádor na nose už několik let, ale teď se chce ženit, a tak si přišel pro nový.“

Byla to pro něj jen jedna z mnoha operací. František Burian vytvořil mnoho nových operačních postupů k nápravě vrozených vad, následků úrazů a v léčbě popálenin.

Snažil se pracovat co nejméně zraňující chirurgickou technikou, aby se pacient mohl vrátit do normálního života.

V šestnáctém století se prováděla rekonstrukce nosu pomocí kožního laloku. Pacient musel v této poloze vydržet do doby, než se kůže z předloktí na nose „uchytila“. Lidé byli často zmrzačení výkonem trestu, účastí v boji nebo nemocí, například kožní tuberkulózou.

Právě v té době ho stihl celoživotní handicap – začal ztrácet sluch. Napsal o tom: „V nedělním parném odpoledni jsem šel na venkově s kamarádem do vzdálené vesnice na pouť. Kamarád najednou hlásí, že začali hrát. Zastavil jsem se, ale nic jsem neslyšel.“

Cenné operatérské zkušenosti získal později po roce 1912, kdy odjel do balkánských válek jako asistent dobrovolné lékařské expedice docenta Stanislava Tobiáška, jejímž úkolem bylo pomáhat válečným raněným. Jeho práce začala v Bělehradě a pokračovala v Sofii – tam jej delegovali jako vedoucího české chirurgické skupiny.

První ošetření na bitevním poli totiž často probíhalo nedbale, někdy chyběla první pomoc, těžce ranění se mísili s raněnými lehce. Mnoho z nich umíralo už cestou do zdravotnického zařízení, při transportu.

Manželka otěhotněla a vrátila se do Prahy. Syn Roman se narodil v únoru 1914. Po ukončení balkánských válek se také František vrátil domů a zařídil si soukromou praxi jako lékař-chirurg. Za necelý rok jej povolali do další války, zvané Velká, tentokrát mnohem hroznější.

„V průběhu první světové války bojování v zákopech mělo za následek, že se značně zvětšil podíl poranění lebky a obličeje. To vše komplikovaly zlomeniny čelistí, způsobené z velké části úlomky granátů a min. Tato obličejová poranění se hojila těžkými zmrzačeními, ztrátou obličejových částí a deformujícími jizvami,“ popisoval František Burian válečná zranění, s nimiž se setkával.

Fotografie rekonstrukce obličeje námořníka Waltera Yeoa, který v bitvě u Jutska za 1. světové války utrpěl rozsáhlé zranění obličeje, mimo jiné přišel o horní a dolní oční víčka. Je považován za prvního pacienta na světě, kterému byla provedena transplantace kůže, a to díky plastickému chirurgovi Haroldu Gilliesovi, v jehož šlépějích šli pak další kolegové

I tam stále experimentoval a zkoušel nové způsoby léčby. Zavedl rehabilitaci nemocných, čímž předběhl svou dobu o téměř sto let. Spolupracoval také s c. k. umělecko-průmyslovou školou v Praze, kde mohl pacienty zaměstnat v dílnách.

Pobyt v Praze netrval dlouho. Už v květnu 1916 Františka přemístili jako šéflékaře k posádkové nemocnici do Temešváru v tehdejších Uhrách (dnešní Rumunsko), kde zůstal do konce války. Byla to zatím jeho nejtěžší životní zkouška.