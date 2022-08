Jak jde čas se španělskými princeznami Leonor a Sofií

Do prvního ročníku základní školy Santa María de los Rosales v Aravace (která je pro děti od 2 do 18 let) nastoupila v roce 2008. Její otec je absolventem této soukromé školy a její mladší sestra Sofie je tam také zapsána.

Na střední školu nastoupila v roce 2021. Jedná se o prestižní internát United World College of the Atlantic ve Walesu.

Reputace školy sahá až do roku 1962, kdy ji založil původem německý pedagog Kurt Hahn. Ten měl v úmyslu vytvořit mezinárodní školu pro děti ve věku od patnácti do devatenácti let, ukončenou mezinárodní formou maturity (International Baccalaureate), na níž by mohly studovat děti napříč různými zeměmi světa a z různých sociálních vrstev.