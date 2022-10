Elegantní šperky na každodenní nošení

Falešná náušnice, Dana Bezděková, 2200 Kč. Kroužky, Pandora, 14 279 Kč. Náhrdelník, Alove, 7684 Kč. Náušnice uprostřed, Still life, 1590 Kč. Náušnice s kamínky, Swarovski, 4250 Kč.

Co se týče materiálů, do obliby se opět dostalo žluté zlato, které je samo o sobě výrazné a zdobné. Skvěle ale vypadá i bílé, a to obzvláště v kombinaci s drobnými kamínky.