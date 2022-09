Čím inspirovala královna Alžběta II.

Velký respekt, srdečná náklonnost, láska. To jsou asi nejčastěji zmiňované pocity, se kterými se loučili Britové, a zdaleka nejen oni, se svou zesnulou královnou Alžbětou II. Mnoho z nich také uvádí, že jim byla příkladem pro život. Ostatně, právě to si už v době korunovace vytkla jako jeden z hlavních cílů své panovnické role, která nakonec trvala dlouhých 70 let. Osvojit si něco z jejích schopností a dovedností se vyplatí i v běžném životě.

Foto: Profimedia.cz Královna Alžběta II.