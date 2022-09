Pohřeb královny lámal rekordy ve sledovanosti, pro televize je ale ztrátový

První reklamní ticho panovalo v Británii od čtvrtečního skonu Alžběty II. do konce následného víkendu.

„Mluvíme o ztrátě milionů a milionů liber z reklamy pro majitele médií,“ uvedl jeden z vedoucích pracovníků britské mediální agentury. „Je to něco jako masová mediální událost, která se z komerčního pohledu nikdy nestala,“ poznamenal.

Alespoň část zpravodajství by podle odhadů serveru Express mohly sledovat až čtyři miliardy lidí po celém světě, což by byl rekord. Královna se stala mediální hvězdou už při své korunovaci v roce 1953, kterou na obrazovkách sledovalo 27 milionů lidí, píše server.

Sledovanost pohřbu by podle Guardianu mohla překonat i dvě dosud nejpopulárnější události, kterými byl pohřeb princezny Diany v roce 1997 a vítězství Anglie na mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v létě 1966 v Londýně.

„Je zřejmé, že celkový objem prodeje už není takový, jaký býval. Ale proporcionálně to byl jeden z největších nárůstů, jaký jsme kdy zaznamenali,“ uvedl člen vedení nejmenovaných novin citovaný Guardianem.

„Vzhledem k rozsahu takové události by se to možná nezdálo, ale celkově bych řekl, že to mělo lehce negativní finanční dopad,“ uvedl Faure Walker.