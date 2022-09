Díky za připomenutí, jak jsem stará! Královna Alžběta byla mistryní nezávazné konverzace

Jeden den mluvíte s nejvyššími státníky světa, abyste hned ten druhý mluvili s přednostou zapadlé stanice kdesi v Anglii. Většina lidí by v jednom či druhém případě (záleží na tom, zda vás baví víc politika nebo železnice) i přes všechno úsilí dala mimoděk najevo svůj nezájem či znuděnost.

V rozhovoru popisuje, jak jí kdysi předával počítač jako dar. „Co si myslíte o stále větším používání počítačů?“ vypálila ihned královna. Na večeři se zase živě zajímala, co Rosebush pije.

„Mohlo to být cokoliv. Triviální nebo důležité. Vždy to ale bylo zaměřeno na mě – jako kdybych já byl ten důležitý,“ uvedl Rosebush. „Nikdy, nikdy nemluvila o sobě. Nikdy si na nic nestěžovala. Vždy se soustředila na druhou osobu a přednášela tak, jako by ji mé odpovědi opravdu zajímaly,“ dodal.