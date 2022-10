Streetstyle z Paříže plný módní inspirace

Na rozdíl od Milána, Londýna či New Yorku se pařížský streetstyle většinou nese v jednodušším a méně extravagantním stylu. Letos nechyběly zejména modely v barvě letošního roku „Very Peri“, tedy fialkové.

„Jedna barva - odvážná, silná, proměnlivá, extravagantní. Jedna barva, která v sobě zahrnuje vše, co mám v módě rád, a vše, co chci reprezentovat – osvobození od obyčejnosti, prostor pro člověka, jasný symbol rovnosti a lásky,“ uvedl módní ředitel značky Pierpaolo Piccioli k nové barvě, kterou si nechal vytvořit na míru, pro módní noviny Women's Wear Daily.

Na obě tyto barvy navazuje další převažující trend, a to monochromatický look, který dominuje módnímu streetstylu již několikátou sezonu. Jedná se o outfit poskládaný z kousků ve stejné barvě nebo odstínu. Ať už sáhnete po neutrálních barvách, nebo si troufnete na fialkový či růžový look, rozhodně nešlápnete vedle.