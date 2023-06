Recepty na moučníky z prvního ovoce

Těsto: Na korpus vyšlehejte máslo do světlé pěny (nebo ho utřete, trvá to asi 15 minut). Bílky vyšlehejte na tuhý sníh.

Troubu předehřejte na 160 °C, dortovou otevírací formu si vymažte máslem. Do máslové pěny pak postupně zašlehejte semínka vanilky, žloutky, cukr, mandle, griliáš a přisypávejte mouku, drcené piškoty či strouhanku. Zlehka vmíchejte sníh. Těsto vlijte do vymazané formy a pečte asi 40 minut, až korpus zpevní.