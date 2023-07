Oblíbené úpravy ryb aneb Jak zvýšit podíl zdravého rybího masa v jídelníčku

Aspiky: Rybu povařte ve sladkokyselém nálevu s kořením, pak naaranžujte s nakládanou zeleninou do formy a zalijte aspikem z přecezeného rybího vývaru.

Nakládání do soli: Sledě (herynky) sůl promění ve slanečky. Zkuste recept na sledě nebo makrelu v oleji: očištěné filety nakrájejte, prosolte, promíchejte s cibulí a divokým kořením. Směs vložte do sklenice, zalijte olejem, uzavřete a uložte do lednice. Vydrží i víc než týden.