Recepty, které oceníte při hubnutí

Pokud potřebujete nějaké to kilo shodit, nikdy není pozdě začít. Každému vyhovuje něco jiného a je jen na vás, jaký způsob redukce zvolíte. My vám dnes nabídneme čtyři recepty, které se hodí do většiny redukčních diet, zasytí, nepřidají mnoho kalorií a přitom skvěle chutnají.

Foto: Profimedia.cz Plněná zelenina

Článek Plněná zelenina INGREDIENCE 8 špalíků cukety nebo 4 papriky Náplň 1: 200 g vařené rýže 200 g nastrouhané mrkve nastrouhaný sýr vejce sůl Náplň 2: 200 g tvarohu 200 g brynzy nebo fety (ev. balkánský sýr) 2 vejce česnek, bylinky dle chuti POSTUP: Smícháním surovin vytvořte vybranou náplň. Směsí naplňte buď špalíky cuket, do kterých jste vydlabali „misky“, nebo papriky. Pečte v troubě na 190 °C. Před koncem pečení můžete posypat nastrouhaným sýrem i povrch a ještě zapéct. TIPY: Tvarohovou či rýžovou náplní můžete naplnit a zapékat i lodičky z lilku, zelné závitky nebo žampiony.

Náplně je samozřejmě možné obměňovat, použít quinou, kuskus v kombinaci se zeleninou a bylinkami, doplnit sýrem či jogurtovým dipem.

V úvahu připadá i rychlá nepečená varianta, v tom případě vynechejte vejce, místo něj můžete přidat avokádo a směsí plnit papriky, vydlabaná rajčata, okurkové špalíčky ap. Recepty z tradičních zimních surovin Recepty Tukožroutská polévka Před časem se stala hitem. Stačí navařit hrnec zeleninové polévky na týden a váha letí dolů. Bohužel i tento zázrak má svá úskalí. Tělo může odčerpávat energii nejen z tukových rezerv, ale i ze svalů. Nedostatek bílkovin a sacharidů se projeví únavou, může dojít i k poruše metabolismu. Jestliže však z této polévky uděláte součást redukčního jídelníčku a budete v rozumné míře současně jíst i další potřebné živiny (k snídani ovesné vločky či kousek celozrnného pečiva, k obědu obden navíc rybu nebo porci masa, k večeři jogurt, tvaroh ap.), stane se vynikajícím pomocníkem. Pročistí střeva, dodá tekutinu, vlákninu i řadu vitaminů a minerálů. Foto: Profimedia.cz Tukožroutská polévka INGREDIENCE 1 menší hlávka bílého zelí menší plechovka loupaných rajčat 6 středních cibulí pár růžiček brokolice 2 papriky 2 kostky zeleninového bujónu (nemusí být) 1 menší cuketa 2 lžíce olivového oleje 1 svazek řapíkatého celeru sůl 500 g mrkve zelené natě, bylinky a koření, ev. i houby dle chuti POSTUP: Zeleninu očistěte, nakrájejte a vložte ji do velkého hrnce (zatím bez rajčat). Zalijte ji vodou tak, aby byla ponořená, osolte. Přiveďte k varu a zvolna vařte, dokud zelenina nezměkne, asi 20 minut. Nakonec přidejte rajčata a bujón. Ještě chvilku vařte. Hotovou polévku dochuťte a doplňte „zeleným“. V dalších dnech, až si ji budete ohřívat, můžete přidat brokolici nebo květák, žampiony, fazolky, hrášek. Tip: Ještě vroucí polévku nalijte do zavařovaček a ihned uzavřete. Tak déle vydrží a budete mít připravené jednotlivé porce na další dny. Část polévky lze rozmixovat na krém. Recepty na výživné polévky pro zahřátí Recepty Drůbeží roláda se špenátem Foto: Profimedia.cz Drůbeží roláda se špenátem INGREDIENCE 1 vykostěné kuře nebo 1 kg krůtích prsou Náplň: 300 g kvalitního mraženého špenátu (ještě lepší je čerstvý) 1 cibule 4 stroužky česneku 4 lžíce olivového oleje hrst slunečnicových semínek malý šálek mléka 2 vejce sůl POSTUP: Maso rozklepejte a osolte. Připravte si náplň: Cibuli nakrájenou na kostičky orestujte na oleji, přidejte slunečnicová semínka a ještě chvilku restujte. Přidejte povolený špenát (čerstvý důkladně vyperte, osušte a nasekejte), podlijte mlékem, osolte a duste, až se vydusí tekutina. Odstavte z plotny a přimíchejte vejce a drcený česnek. Špenátem naplňte maso, zaviňte roládu, svažte ji potravinářským provázkem a položte do zapékací mísy vytřené olejem. Mírně podlijte a upečte dozlatova, přibližně 45 min. na 180 °C, zpočátku na 30 minut roládu zakryjte alobalem, dopékejte na barvu odkrytou. Během pečení hlídejte, aby se zcela nevypekla tekutina, podle potřeby podlijte horkou vodou. Roláda výborně chutná teplá i studená. TIPY: Aby se maso nepřichytilo ke dnu, můžete zapékací mísu nebo pekáček vyložit kolečky cibule nebo listy zelí či kapusty, pórkem, plátky cukety i směsí jakékoli zeleniny.

K náplni lze přidat i nakrájená vejce natvrdo nebo maso před plněním pokrýt plátky sýru.

K náplni lze přidat i nakrájená vejce natvrdo nebo maso před plněním pokrýt plátky sýru.

U stolu se schází celá rodina. Dietáři si hlídají své porce a zůstanou u zeleniny, nedietáři si jako přílohu dopřejí bramborové knedlíky nebo kaši. Ryba se zeleninou Foto: Profimedia.cz Ryba se zeleninou INGREDIENCE 1 kg rybích filetů (treska, losos, ryba sv. Petra, candát…) 1 kg zeleniny podle chuti (směs: mrkev, fazolky, brokolice, zelený hrášek, pórek, cibule, rajčata, květák, cuketa, lilek) sůl bylinky: tymián, rozmarýn, šalvěj 4 lžíce dobrého oleje (olivový, dýňový, hořčičný ap.) citron k podávání POSTUP: Rybí filety zbavené kostí dobře osolte. Pokud budete připravovat menší rybu, např. makrelu, stačí ji vykuchat, očistit a nechat vcelku. Zeleninu očistěte a nakrájejte. Zvolte možnost, jak pokrm připravit: Papillote. Metoda pečení pokrmu v papíru, při níž ryba zůstane velmi šťavnatá. Můžete udělat jednu velkou papillotu nebo balíček pro každého strávníka zvlášť. Rozviňte pečicí papír a doprostřed naskládejte zeleninu, přidejte bylinky, osolte. Na zeleninové lůžko položte ryby a vše pokapejte olejem. Papír zabalte, položte na plech a dejte péct do trouby přibližně na 20 minut na 180 °C. V alobalu. Alobal je třeba vytřít olejem, teprve potom pokračujte stejně jako v postupu č. 1. Alobal, na rozdíl od papíru, můžete položit i na venkovní gril nad oheň. V pekáči v troubě. Postupujte stejně jako v tipu č. 2. Zpočátku pečte pokrm zakrytý, pět minut před koncem ho odklopte, rybu znovu pokapejte olejem a nechte pod grilem zezlátnout povrch. Podávejte s citronem. Tip: Dopřejte si kvalitní rybu. Ano, mořské jsou drahé, ale nutričně znamenitý oběd vás vyjde na méně peněz než pizza a přibližně stejně jako jídlo v rychlém občerstvení… K rybě se zeleninou výborně pasuje jogurtový dip s bylinkami a česnekem.