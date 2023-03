Tobík z Ostravy bojuje s osudem, zná víc ordinací než dospělí

„Přitom v těhotenství nic nenasvědčovalo tomu, že by měl Tobík mít nějaký problém,“ poukázala chlapcova maminka Pavlína Šilerová.

U Fallotovy tetralogie je operace nutná. „Léčba spočívá v operačním řešení vady, a to i opakovaném, a řešení dalších srdečních komplikací. Součástí je vždy sledování genetikem, imunologem a endokrinologem,“ sdělil Právu Jan Pavlíček, přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO).

„Myslela jsem, že to je laryngitida. Pediatr nás poslal do nemocnice, kde Tobíka ihned dali na jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) a začali mu podávat kyslík a kortikoidy. Ty bohužel nezabraly. Malého uvedli do umělého spánku, nakonec byl v kritickém stavu a já se strachem souhlasila s tracheostomií,“ vzpomínala paní Šilerová a dodala, že u syna došlo k náhlému zúžení dýchacích cest.