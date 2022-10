Mladý myslivec si při práci v lese poranil páteř, nejvíc mu schází výlety do přírody

Proto si i moc přeje, aby mohl sám nezávisle na druhých dojíždět na rehabilitace, k lékařům, ale i za svým synem či kamarády. K tomu by ale potřeboval speciálně upravený automobil, který by měl na volantu upevněný tzv. trojzubec, do kterého by mohl kvůli chybějící pohyblivosti prstů vložit levou ruku a otáčet tak volantem. Auto navíc musí být s automatickou převodovkou a pod volantem mít speciální páčku, která nahradí brzdu a plyn, na které sám nemůže šlapat.