Pět omylů a mýtů v péči o dítě aneb Co s nevyžádanými radami

„Tlak na to, jak děti vychovávat, velmi komplikuje vztahy v rodině, jde o častý mezigenerační zdroj konfliktů. Starší generace (rodiče rodičů) tak svým dospělým dětem vyjadřují nedůvěru v jejich rodičovské schopnosti, ponižují je nebo silně znejistí. Také ale může jít o potřebu být užiteční, nějak se do fungování širší rodiny zapojit, nebýt stranou,“ vysvětluje terapeut Jan Kulhánek z pražské Psychoterapie Anděl.

„Je důležité snažit se pochopit motivaci těch, kteří nevyžádané rady poskytují a vyvíjejí tlak. Základem úspěšného řešení takových situací je komunikace, a to nejlépe v klidové situaci, tedy ne v emocích. Budeme předpokládat, že to rodiče rodičů myslí dobře a své chyby si nejsou plně vědomi. Pak je nutné otevřeně pojmenovat své emoce, své trápení a požádat o méně aktivit tohoto druhu,“ nabízí řešení Kulhánek.

Ať už jste o radu stála, nebo ne, je dobré se nad ní zamyslet a dokázat třeba i za pomoci názoru odborníka rozlišit, zda by vám přece jen nemohla nějak pomoct, anebo zda je to naprostý nesmysl. Někdy nám totiž nevadí rady jako takové, ale především forma, kterou jsou nabízeny.

Jednou z prvních rad, kterou jako máma uslyšíte, až se budete snažit utišit plačící dítě, je dát na dudlík trochu medu. Miminku to sice bude chutnat, a možná to zabere, jenže je to pěkně nebezpečné.

Tato „léčba šokem“ dítě vyděsí tak, že doopravdy zmlkne. Myslete ale na to, co se děje uvnitř něj - pravděpodobně se zázračně nezklidnilo, jen vztek vystřídal strach z toho, co bude následovat, a raději potlačilo svoje emoce, aby to nebylo ještě horší.