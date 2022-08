Hlídání vnoučat prospívá dětem i prarodičům, nic se ale nemá přehánět

Řekněte jasně, kdy budete k dispozici. Domluvte se, které dny v týdnu jste ochotni hlídat, a které potřebujete pro sebe, na návštěvu lékaře, na své koníčky. A až na opravdu zásadní výjimky domluvené doby dodržujte. Stejně tak by to ostatně dělala i placená chůva.

Jednou týdně si promluvte o tom, jak hlídání probíhá. Nevyřčená negativa na obou stranách mají tendenci se nafukovat. Pokud v sobě dlouho držíme něco, co jsme si mohli na začátku vyříkat během pár minut, zpravidla to nedopadá dobře. Buďte věcní, problémy většinou mají svá řešení.

„Rodiče by neměli být dotčení, pokud prarodiče nechtějí nebo nemohou hlídat. Není to jejich povinnost. Oni už vychovali vás nebo vašeho partnera či partnerku,“ říká psychoterapeutka Markéta Antošová.

„Někteří senioři si možná už odvykli a tu velkou zodpovědnost nechtějí přijmout. Někdy už sami cítí, že jim ubývá sil a že by na děti nestačili. Jiní prarodiče jsou naopak ještě dost mladí, chodí do práce a mají aktivní život, tak jim tolik času pro vnoučata nezbývá.“

Co by měli rodiče dodržovat, pokud prarodiče hlídají vnoučata často? Prarodič má spíš roli spolujezdce, měl by mít tedy méně povinnosti, ale také práv zasahovat do výchovy dětí. Tu musejí řídit rodiče.