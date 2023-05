Nebinární děti: Fenomén moderní doby

Do puberty právě přicházejí děti, které už vyrůstaly se sociálními sítěmi. Přirozeně se zajímají o všechno, co zrovna hýbe světem, a jestliže se víc mluví o sexuálních a dalších menšinách, přemýšlejí o nich samozřejmě taky.

Zní to natolik logicky, až by člověk byl v pokušení mávnout nad „nebinárními dětmi“ rukou jako nad obvyklým pubertálním tápáním a pouhou pěnou dní, která se zanedlouho rozplyne a vystřídá ji zase jiné téma přitahující pozornost.

„Zhruba s každým druhým náctiletým klientem se v současné době přinejmenším dotkneme právě tématu pohlavní identity. Narůstá to už několik let, ale v průběhu pandemie to začalo rychle přibývat,“ říká dětská psychoterapeutka Jana Divoká, která působí v Praze a v Brandýse nad Labem.

Zleva: K nebinární identitě se nedávno přihlásila devatenáctiletá britská herečka Bella Ramseyová, hvězda seriálu The Last of Us a Hra o trůny, a také třicetiletá Emma D’Arcy, kterou můžeme vidět například v seriálu Rod draka.

„Volá mi stále tolik zájemců o terapii, že bych v terapeutovně mohla být od rána do večera, kdybych na to měla sílu, a stejně by to nestačilo,“ vysvětluje. Najít pro dítě psychologickou pomoc je proto už pár let těžko splnitelná mise.